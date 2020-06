Un concert-événement sur la Grand-Place, le 25 septembre, pour fêter la FWB

En marge des cérémonies protocolaires du 27 septembre, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) sera fêtée en musique le vendredi 25 septembre au cours d’un concert-événement sur la Grand-Place de Bruxelles qui réunira exclusivement des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, annonce vendredi le ministre-président de la FWB, Pierre-Yves Jeholet.

«La Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est une vitrine pour notre patrimoine culturel, musical et artistique, une vitrine pour nos talents et cette année, plus que jamais, ils auront besoin de retrouver la scène. Il était donc impensable de ne pas tout faire pour maintenir l’organisation de ce concert», explique-t-il.

«Nous travaillons avec la Ville de Bruxelles, le Brussels Major Events et la RTBF sur divers scénarios en fonction de l’évolution de l’épidémie de COVID-19, scénarios avec ou sans public mais oui, le concert aura bel et bien lieu le 25 septembre prochain et sera diffusé en télévision», ajoute le ministre-président.

D’autres concerts mais aussi des projections gratuites de films belges francophones seront par ailleurs programmés durant plusieurs jours sur l’ensemble du territoire de la Fédération.