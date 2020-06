Coronavirus: le coach de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, positif

«Malheureusement, après deux tests négatifs ces dix derniers jours, je viens d’avoir le résultat du troisième et il est positif», a écrit Goran Ivanisevic sur Instagram. Reporters / FameFlynet Pictures

Covid-19: L’Adria Tour a été largement critiqué après le fiasco qui a découlé des matches à Zadar... Cela ne va pas s’arranger avec le test positif de Goran Ivanisevic, l’entraîneur de Novak Djokovic.

Goran Ivanisevic, entraîneur de Novak Djokovic, a annoncé ce vendredi sur Instagram avoir été testé positif au Covid-19. Il était de la partie lors du deuxième rendez-vous de l’Adria Tour, à Zadar, à la suite duquel le N.1 mondial mais aussi Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki ont attrapé le nouveau coronavirus.

«Malheureusement, après deux tests négatifs ces dix derniers jours, je viens d’avoir le résultat du troisième et il est positif», a écrit le Croate sur Instagram. «Je me sens bien et je n’ai pas de symptômes», a ajouté l’ancien grand serveur, qui s’est placé en confinement.

L’Adria Tour a été largement critiqué après le fiasco qui a découlé des matches à Zadar, où les mesures locales n’étaient visiblement pas assez strictes alors que la plupart des pays observent toujours des règles sanitaires. Un large public avait assisté aux rencontres et les joueurs se sont montrés très proches à plusieurs reprises, lors de matches de football ou de basket par exemple.

Ivanisevic, 48 ans, a remporté Wimbledon en 2001 alors qu’il bénéficiait d’une invitation. C’est le seul joueur de l’histoire à avoir signé pareille performance.