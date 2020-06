Les Drive-In cinémas et concerts fleurissent à travers la Wallonie

Regarder un film sur écran géant ou assister à un concert depuis sa voiture, c’est possible depuis longtemps. Face à une crise sanitaire qui pousse le secteur culturel à se réinventer, le phénomène risque d’exploser cet été.

À période exceptionnelle, conséquences exceptionnelles. Pour pallier à la baisse de revenus liée à la crise sanitaire, de nombreuses organisations événementielles cherchent des solutions pour adapter leur activité. C’est le cas de plusieurs entreprises culturelles qui ont adressé ces dernières semaines des demandes particulières au Conseil supérieur de l’audiovisuel: des fréquences radio provisoires pour mettre en place des «Drive-In» en tout genre.

Le principe: regarder un film sur écran géant ou assister à un événement, depuis l’intérieur de sa voiture, en se branchant sur la fréquence radio correspondante pour écouter le son. Certains organisateurs proposent même un service de livraison de nourriture et de boissons directement par la fenêtre de la voiture, simplement en passant commande par SMS.

À ce jour, sept projets ont déjà été validés à travers toute la Wallonie pour cet été, tandis que d’autres sont encore en cours d’analyse par le CSA. Nous vous annoncions déjà en début de semaine le cinéma Drive-In organisé à la Citadelle de Namur durant tout le mois de juillet, mais les Belges pourront aussi regarder un film comme au cinéma depuis leur voiture à Liège, à Charleroi ou encore à Bruxelles, où la société Beegroupe prévoit des séances sur le site de Tour & Taxis durant trois mois.

Les demandes se multiplient et nécessitent une réponse dans des délais très courts. «C’est important pour nous de traiter ces demandes le plus rapidement possible pour soutenir la relance du secteur culturel qui a beaucoup souffert ces derniers mois, précise le responsable de l’Unité Radio Xavier Jacques Jourion. C’est aussi un phénomène très positif pour les citoyens, qui peuvent à nouveau regarder un film ou assister à un concert dans des conditions sanitaires optimales. »