Jürgen Klopp après le titre tant attendu de Liverpool: «C’est un moment tellement important, je suis complètement submergé»

Jordan Henderson encense Jürgen Klopp après le titre de Liverpool

Jordan Henderson a rendu un hommage appuyé à son entraîneur Jürgen Klopp après le titre acquis par les Reds ce jeudi soir à la suite de la défaite de Manchester City à Chelsea. Le capitaine des Reds a déclaré à Sky Sports que ce premier sacre du club depuis 1990 n’aurait pas été possible sans le technicien allemand.

«J’avais déjà dit l’année dernière, après notre victoire en Ligue des Champions, que rien n’aurait été possible sans notre entraîneur et c’est toujours le cas cette saison-ci», a lancé Jordan Henderson. «Dès son premier jour au club, j’ai senti que tout allait changer. Tout le monde l’a suivi et nous avons fait ce qu’il nous indiquait de faire car nous croyions en lui. Jusqu’ici, son parcours a été très spécial et j’espère que cela va continuer.»

Le capitaine a également évoqué l’ambiance qui règne au sein de l’effectif. «Nous avons un groupe incroyable. C’est vraiment particulier de pouvoir fêter ça tous ensemble. Participer à une telle fête est fantastique.»

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on a pu voir que les joueurs de Liverpool ont regardé ensemble la rencontre Chelsea - Manchester City (2-1).

Interrogé par BT Sport après le match, le solide défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk a dit que le match décisif pour l’attribution du titre avait «semblé sans fin».

«Je ne regarde pas beaucoup de matches mais celui-là semblait interminable», a raconté le Néerlandais. «Quand Chelsea a marqué nous étions contents mais Kevin De Bruyne a égalisé sur un beau coup franc et je suis devenu de plus en plus nerveux.» Chelsea a finalement arraché la victoire grâce à un but à la 78e minute.