Début d’incendie au San Marino

Un incendie a pris naissance vers 7h30 ce vendredi au restaurant San Marino, provoquant des dégâts dans la toiture des appartements du propriétaire.

Qui à Ciney et dans la région ne connaît pas le restaurant San Marino, au quartier de la gare? Ce vendredi matin, vers 7h30, un incendie a pris naissance dans la hotte du four à pizza provoquant un feu de cheminée qui a eu des conséquences un peu plus importantes, le feu se propageant dans la toiture des appartements du propriétaire, tout proches et y provoquant des dégâts, néanmoins importants.

Trois corps de pompiers de la zone Dinaphi de Ciney, Yvoir et Dinant sont intervenus et ont rapidement circonscrit le sinistre. Sur place aussi, on notait la présence de nombreux policiers de la zone de Condroz-Famenne qui ont bouclé les chemins intérieurs de la ville menant au restaurant qui sera ouvert, ce soir, nous a-t-on dit. Sur les lieux également