Une vingtaine de cas positifs à la résidence Edelweiss d’Estaimpuis

Une vingtaine de cas positifs ont été relevés au sein du personnel et des résidents de la résidence Edelweiss. La plupart d’entre eux sont asymptomatiques. «Tout est sous contrôle», assure la directrice de la maison de repos estaimpuisienne.

Pendant les trois mois les plus critiques de la pandémie de coronavirus, le Covid-19 n’avait pas réussi à franchir les portes de la résidence Edelweiss… Mais finalement, la maison de repos estaimpuisienne n’a pas résisté à la force du virus. La résidence des Edelweiss compte près de 140 résidents. «La semaine dernière, une personne a été déclarée positive au Covid-19, explique la directrice. Suite à ce cas, nous avons réalisé un test sur l’ensemble de nos résidents et de notre personnel. De manière assez surprenante, car ne présentant aucun symptôme, une vingtaine de personnes ont été déclarées positives.»

Pas de décès

Les membres du personnel et les résidents positifs ont été placés en quarantaine. «Une unité Covid a été mise en place et nous y avons transféré les résidents positifs, ajoute la directrice. La situation est sous contrôle. Toutes les mesures ont été prises pour éviter d’autres contaminations. Aucun cas grave ni décès n’est à déplorer pour l’instant. Nous croisons les doigts pour que la situation reste stable. La semaine prochaine, nous allons tester à nouveau tous les membres du personnel et les résidents pour s’assurer de la maîtrise de la contamination.»

Une intervention de la protection civile

Face à l’ampleur et à la vitesse de la propagation du virus au sein de la maison de repos, la protection civile a été sollicitée. Ce jeudi, elle a procédé au transfert des résidents vers l’unité covid, à la désinfection des chambres et autres espaces de vie.