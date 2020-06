Dieumerci Mbokani resigne finalement à l’Antwerp

Il était en fin de contrat et avait fait des appels du pied aux grands clubs du pays. Mais c’est finalement à l’Antwerp que le meilleur buteur du dernier championnat va continuer à évoluer la saison prochaine.

Dieumerci Mbokani prolonge son aventure à l’Antwerp d’une saison. Le club l’a annoncé jeudi soir.

Topschutter Dieumerci Mbokani verlengt contract op de Bosuil! 🤝????



"Antwerp is altijd mijn eerste keuze geweest voor een verlengd verblijf. Ik kijk enorm uit om snel aan te sluiten bij de groep."

«L’Antwerp a toujours été mon premier choix», a commenté Mbokani sur le site du club anversois, où il joue depuis 2018.

L’attaquant congolais de 34 ans a auparavant porté les couleurs du TP Mazembe (2005-2006), Anderlecht (2006-2007 et 2011-2013), Standard (2007-2010), Monaco (2010-2011), Wolfsburg (2011), Dynamo Kiev (2013-2015 et 2017-2018), Norwich (2015-2016) et Hull City (2016-2017).

La saison passée, écourtée par la crise du coronavirus, il a terminé meilleur buteur de Pro League avec 18 buts.