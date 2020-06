Météo: jusqu’à 32 degrés mais aussi une alerte aux orages sur tout le pays

Ce vendredi s’annonce très contrasté sur le plan météorologique.

Le temps sera ensoleillé avec graduellement davantage de nuages élevés à partir du sud-ouest. Il fera encore plus chaud avec des maxima jusqu’à 32 degrés en plusieurs endroits du nord et nord-est du pays. Ailleurs, les maxima oscilleront entre 27 et 30 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est, virant plus tard au secteur sud-ouest.

Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront aussi et pourraient localement dégénérer en averses ou en orages intenses; ceux – ci pourraient alors donner lieu à des pluies abondantes, de la grêle et de fortes rafales, indique l’IRM.

L’Institut royal météorologique a placé tout le pays en alerte jaune à partir de 14h et jusqu’à ce samedi 9h. «Etant donné que les modèles météorologiques indiquent localement un risque de précipitations de plus de 30 l/m² en 1h ainsi qu’une possibilité de grêles d’environ 3 cm, cet avertissement pourrait être revu à la hausse vers le niveau orange ce vendredi.»

En soirée et cette nuit, une perturbation traversera notre pays à partir du sud-ouest; le ciel deviendra alors très nuageux avec davantage d’averses ou d’orages. De la grêle et de fortes rafales de vent seront toujours possibles. Le temps sera lourd avec des minima de 16 à 19 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest.

De la pluie est aussi attendue samedi avec une baisse des températures.