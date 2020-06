La Russie sera l’invitée d’honneur de l’Ommegang en 2021

L’Ommegang aura pour invitée d’honneur la Russie lors de sa prochaine édition, qui se tiendra en 2021 en raison de la crise du coronavirus.

Les festivités folkloriques de l’Ommegang se dérouleront du 30 juin au 3 juillet 2021 sur et aux alentours de la Grand-Place de Bruxelles. «Le report de l’événement n’affaiblit pas notre intention commune de développer nos liens culturels», a indiqué Alexander Tokovinin, ambassadeur de la Fédération de Russie en Belgique, lors d’une conférence de presse. Selon lui, «ces liens culturels sont le fondement d’une relation bilatérale solide». En tant qu’invitée d’honneur, la Russie espère pouvoir présenter la richesse et la multiplicité de sa culture via le prisme de Moscou.

Paul Legrand, président du festival culturel et historique «Ommegang», s’est réjoui de la coopération entre les deux pays et voit dans cette rencontre l’occasion d’être curieux, de s’ouvrir aux autres cultures pour mieux se comprendre. «Mettre un pays à l’honneur sur la Grand-Place de Bruxelles, capitale de l’Europe, est important pour la Belgique», a-t-il souligné. La Russie est le deuxième pays non-européen à être invité d’honneur de l’événement.

L’Ommegang, qui est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco depuis 2019, commémore l’entrée de Charles Quint et de son fils Philippe à Bruxelles en 1549. Le cortège comprend plus de 1.400 figurants en costumes d’époque et fait le tour du centre de la ville.