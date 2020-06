Seul un tiers des Wallons a confiance en les médias

RTL devant la RTBF

Que ce soit en réel ou en virtuel, RTL truste la première place des médias les plus consultés en Wallonie, avec 35% des sondés disant consulter des informations du média en radio ou en télé plus de trois fois par semaine et 27% qui visitent le site web de l’entreprise à la même fréquence. La RTBF suit, avec La Une qui se positionne en deuxième place pour la télévision (32% regardent la chaîne plus de trois fois par semaine) et le site web de la RTBF consulté plus de trois fois par semaine par 17% des sondés.

La consommation de journaux imprimés a continué de baisser, affichant une diminution de 12 points de pourcentage en cinq ans, relève le rapport. Le smartphone a, lui, dépassé pour la première fois l’ordinateur comme moyen de s’informer.

Enfin, 11% des Wallons et 12% des Flamands disent payer pour des informations en ligne.