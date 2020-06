Google va rémunérer des éditeurs de presse pour leur contenu

Google va rémunérer plusieurs médias pour alimenter une nouvelle plateforme d’information, une étape dans la relation entre le géant d’internet et les éditeurs de presse, même si beaucoup voient là une façon pour le moteur de recherche de dicter ses conditions.

Google a conclu des accords avec des groupes de presse en Allemagne, en Australie et au Brésil. Elle va les payer pour du «contenu journalistique de qualité» dans le cadre d’un nouveau service d’informations que l’entreprise lancera plus tard dans l’année, a-t-elle annoncé ce jeudi sur son blog.

Google est encore en discussion avec des médias d’autres pays concernant les paiements de licence. Des partenariats sont déjà conclus avec les journaux «Der Spiegel» et «Frankfurter Allgemeine Zeitung» en Allemagne et avec l’éditeur de presse des titres «InQueensland» et «InDaily» en Australie. Au Brésil, elle collaborera avec le groupe Diarios Associados. Les détails financiers n’ont cependant pas été évoqués.

Ce programme devrait aider les éditeurs à monétiser leur contenu grâce à des récits journalistiques de qualité, selon l’entreprise américaine. Elle proposera également de payer pour que les utilisateurs aient un accès gratuit à certains articles payants. «Les médias attireront une plus grande audience et le public aura l’opportunité de découvrir du contenu qu’il ne verrait pas d’ordinaire», explique-t-elle.

Google affirme que le journalisme de qualité est d’une grande importance de nos jours, à l’heure de la crise du coronavirus ou encore du débat mondial sur le racisme.

Depuis des années, elle subit des pressions de la part des médias et des autorités pour sa diffusion des articles de presse et sa forte emprise sur les publicités numériques. Facebook est également confronté aux mêmes critiques.