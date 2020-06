Dugomier, Kleist, Porcel, Espé, Mobidic, etc.: voici nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 25 juin

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, des gamins trop malins, le premier champion du monde de boxe gay de l’Histoire, et le second album en solo d’Espé. Bonnes lectures.

1 Les Omniscients (T.1)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

À New York, cinq adolescents se réveillent un jour dotés du savoir absolu. L’information se répand sans tarder, et les jeunes prodiges sont immédiatement mis à l’abri par le FBI.

Que faire quand on a 15 ans et plus besoin d’apprendre la moindre leçon? Nos héros n’auront pas le temps d’y réfléchir longtemps. Une organisation gouvernementale secrète est décidée à les capturer. Et ils ont une énigme à résoudre: d’où vient leur faculté? Qui sont ces créatures aux pouvoirs divins qui ont décidé de changer leur destin?

Notre avis en un mot: (TRÈS) SYMPA

Sorti, le temps d’une autre collaboration, de ses Enfants de la Résistance, Vincent Dugomier s’offre une escapade à New York. Avec, à nouveau, une bande de jeunes héros (on ne se refait pas ) dotés d’un pouvoir drôlement cool… mais qui fait drôlement réfléchir.

Ou comment joindre le sympa à l’agréable à travers une série plutôt formatée jeune public… mais que papa et/ou maman piocheront discrètement sur la table de nuit du gamin.

À LIRE AUSSI | Tout savoir, drame ou bénédiction ?

Le Lombard Tome 1: «Phénomènes», Castellani/Dugomier, 64 p., 12.45€.

2 Ama

Sarbacane - Le résumé de l’éditeur

Japon, fin des années 1960. Nagisa, jeune citadine tokyoïte aux manières policées et pudiques, débarque avec son paquetage sur Hegura, petite île de pêcheurs reculée. Là, elle est adoptée par Isoé, la cheffe de la communauté des «Ama» qui gouverne l’île.

Les Ama, ces «femmes de la mer» brutes, fortes et sauvages qui plongent en apnée, nues, pour pêcher des coquillages… Choc intime et culturel, ce mode de vie rural et indépendant est progressivement investi par la timide Nagisa, qui fuit son passé.

Notre avis en un mot: PROFOND

Amoureux du Japon, Franck Manguin raconte ici l’histoire des Ama, filles du bord de mer et indomptables, qui pêchent les ormeaux.

Le dessin de Cécile Becq est sublime et la quête de soi profonde.

Sarbacane Manguin/Becq, 112 p., 21.50€

3 Knock Out!

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Une ville, la nuit. Un homme est passé à tabac dans une ruelle par un groupe hurlant des insultes homophobes. Abandonné en sang dans le caniveau, il est abordé par une mystérieuse silhouette encapuchonnée, qui recueille sa confession.

Né en 1938 dans une île des Caraïbes, Émile Griffith émigre aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, où, devenu modiste, il confectionne des chapeaux pour femme. Jusqu’au jour où son patron repère son impressionnante musculature, due à une jeunesse passée à trimer dans des exploitations agricoles, et le présente à un entraîneur de boxe.

Doué, Émile va rapidement grimper les échelons, mais avec le succès viennent la jalousie et les injures contre ce boxeur qui préfère les hommes…

Notre avis en un mot: TRAGIQUE

Premier champion du monde de boxe homosexuel, Émile Griffith est surtout connu pour avoir donné la mort sur le ring en 1962.

Un destin tragique conté par Kleist, un spécialiste des esprits torturés.

Casterman Kleist, 160 p., 18.95€

4 Hors saison

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

C’est une période d’élections où Bernie Sanders, Hillary Clinton, Donald Trump sont autant de noms susceptibles de changer l’Amérique.

À une échelle plus humaine la vie de Mark est aussi traversée par d’énormes changements. Il tente de surmonter l’épreuve de son divorce, la santé précaire de sa mère et l’inconstance de son boss.

Au fil d’une élection qui présage du pire, ce père de famille fait ce qu’il peut pour préserver sa vie personnelle.

Notre avis en un mot: CAFARDEUX

Par une succession de petites histoires chronologiques, anthropomorphes, James Sturm raconte sa séparation et l’incertitude politique, à l’aube de Trump.

D’illusions en désillusions, ça fiche un peu le cafard.

Delcourt (Outsider) James Sturm, 116 p., 24.95€

5 Neuf mois et toi

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Depuis toujours, Lucy est animée par un rêve d’enfant. Ce désir vit en elle, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu…

L’autrice raconte ici ses attentes et son parcours parfois difficile de future mère, avec la douleur d’une fausse couche, ainsi que son évolution personnelle, celle de son compagnon et de leurs proches au cours de ces 9 mois de grossesse entre drame et joie.

Dans ce récit intime, sincère et très documenté, l’autrice confie ses doutes et ses espoirs tout en proposant des observations pratiques.

C’est aussi toute la dimension culturelle de la grossesse qu’interroge le témoignage de Lucy Knisley, des superstitions les plus absurdes jusqu’à certaines idées reçues qui perdurent encore, souvent dans le but de dominer autant que possible le corps des femmes.

Notre avis en un mot: AMÉRICAIN

Rassurez-vous, votre grossesse risque d’être moins horrible que celle de Lucy Knisley!

Mais cette BD autobiographique touche, malgré son ancrage dans la réalité des soins de santé américains.

Casterman Knisley, 241 p., 19€

6 No War (T.4)

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Sur Saarok, l’île sanctuaire des Kiviks, la situation dégénère. Les contestataires enchaînent les sabotages sur le site du barrage soutenu par le gouvernement. En répercussion de quoi la répression policière est de plus en plus dure, les autochtones étant arrêtés en grand nombre.

Run et Jo, toujours forcés de cohabiter par les pierres magiques Kafikadiks, échappent ainsi de peu à une rafle. Ils trouvent refuge dans la grotte aux esprits, lieu sacré s’il en est, où Oruk, l’oncle de Run, les accueille. Ils y apprendront comment est réellement mort Luka, le grand frère de Run.

Au même moment, sur le chantier du barrage, Georg, le père de Run, se fait forcer la main par ses patrons chinois, qui l’obligent à annoncer publiquement la suspension du projet, au grand dam du président Pürson…

Chaque jour, le chaos gagne un peu plus le Vukland!

Notre avis en un mot: ENDIABLÉ

Pas le temps de souffler pour Run et Jo, dans une intrigue où le suspense et le rythme sont toujours aussi présents et offrent une image de chaos entre fiction et réalité.

Casterman Anthony Pastor, 120 p., 15€

7 Dans mon village, on mangeait les chats

Bamboo (Grand Angle) - Le résumé de l’éditeur

Jacques et Lily surprennent Charon, le boucher-maire, dans le bois en train de capturer des chats, matière première de ses fameux pâtés que tout le monde s’arrache.

Lorsque Charon s’aperçoit que sa recette est éventée, il décide tout simplement d’éliminer les enfants qui pourraient trahir son secret. Jacques se défend et tue le boucher.

En rentrant chez lui, le garçon s’interpose entre son père ivre et sa petite sœur et tue le tyran. Devenu meurtrier pour sa survie, et parricide par accident, Jacques est envoyé cinq ans en institut d’éducation surveillé pour en sortir chef de bande.

Notre avis en un mot: NOIR

Un père absent, une mère putain, et un destin – celui de Jacques – qui bascule vers le crime.

Un récit noir divinement écrit… même si la couverture est bof, bof, elle.

Grand Angle Porcel/Pelaez, 56 p., 15.90€.

8 Titouan

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Titouan est un petit garçon plein d’énergie, forcé de déménager à la campagne pour s’occuper de sa grand-mère, atteinte d’une grave maladie.

Le jeune garçon doit ainsi accepter de quitter ses meilleurs potes et s’adapter à un nouvel environnement, sans parler des découvertes de petits secrets de famille…

Heureusement, il peut compter sur son principal atout: sa bonne humeur à toute épreuve!

Notre avis en un mot: OPTIMISTE

Un nez à la Pinocchio, Titouan n’est plus tout à fait un enfant. Ses parents se séparent et le voilà chez sa mamie déjantée.

Nouvel environnement, nouvelle vie, le plein d’optimisme. Ça fait un bien fou.

Glénat Lylian/Drouin/Lorien, 48 p., 10, 95€.

9 Redsun (T.1)

Kamiti - Le résumé de l’éditeur

2017. Le système planétaire Trappist-1 est découvert.

2627. Pour une raison oubliée de tous, les quelque 900 millions d’individus qui composent la reste de l’humanité se sont retrouvés en esclavage dans les champs d’astéroïdes de Trappist-1.

Toute forme de rébellion leur est impossible à cause d’un inhibiteur génétique.

Mais quelque chose s’est produit.

Tout peut changer.

Tout va changer…

Notre avis en un mot: GÂCHÉ

2627: les hommes sont asservis sur une lointaine exoplanète.

Contrôlés par la génétique, ils sont inaptes à se rebeller.

Une chouette idée, gâchée par une brouette de… fautes d’orthographe.

Kamiti Louis/Ale, 54 p., 14.95€.

10 Le col de Py

Bamboo (Grand Angle) - Le résumé de l’éditeur

Camille et Bastien attendent leur deuxième enfant. Un moment de joie. Mais le bonheur est de courte durée. À la naissance de Louis, le diagnostic tombe. Louis est atteint de graves malformations cardiaques.

Vu son âge, l’important est de gagner du temps avant une intervention qui peut s’avérer fatale… Durant ces mois de tension et d’incompréhension, les parents trouvent du réconfort du père de Camille, qui vient les aider malgré le cancer qui le ronge petit à petit…

Ces longs moments d’attente vont se transformer en mois d’échanges, de jeux, de tendresse, d’émotion et d’amour entre Louis et Pablo, qui resteront à jamais gravés dans leur vie.

Notre avis en un mot: VRAI

Le parcours du combattant d’un jeune couple confronté au grave problème cardiaque de leur nouveau-né.

Une histoire vraie, familiale et émouvante signée en auteur complet par Espé, le dessinateur de Château Bordeaux, qui s’était déjà essayé, et brillamment, à l’exercice avec Le Perroquet.

Grand Angle Espé, 104 p., 17.90€.

11 Le culte de Mars

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Les ressources de la Terre sont épuisées. Les plus riches sont partis pour Mars, les plus démunis attendent désespérément qu’on vienne les chercher. Ses survivants ont sombré dans l’obscurantisme.

Au beau milieu de ce gâchis, Hermès, tente de consigner tous les anciens savoirs pour les rassembler dans une encyclopédie afin de les partager et aider l’humanité à aller de l’avant, à renaître de ses cendres.

Notre avis en un mot: RENAISSANCE

Des hommes sont partis sur Mars, d’autres restés dans l’espoir de leur retour. Mais leur savoir s’est perdu au profit de croyances occultes.

Plus que de la SF, on est ici dans une réflexion sur la vie et ce qu’il faut en attendre. Un très joli album signé Mobidick, à qui l’on devait déjà le très beau Roi Ours.