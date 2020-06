Anderlecht prête Knowledge Musona pour une saison supplémentaire à Eupen

Prêté à Eupen par le RSC Anderlecht en janvier dernier, Knowledge Musona évoluera encore la saison prochaine au sein de l’effectif des Pandas.

Le club bruxellois a confirmé ce jeudi la prolongation du prêt de l’international zimbabwéen d’une saison supplémentaire avec une option d’achat. Le prêt stipule également que Knowledge Musona peut jouer contre le RSCA, ce qui n’était pas le cas lors du précédent accord entre les deux clubs.

Musona, 30 ans, était arrivé en Belgique en 2015 à Ostende avant d’être transféré en 2018 à Anderlecht où il n’a joué que 10 rencontres et inscrit un but en une demi-saison. En janvier 2019, il est prêté à Lokeren où il n’a joué que six matchs.

N’ayant pas été utilisé au Sporting lors du premier tour de la saison écoulée, il a été prêté à Eupen où il a joué sept matchs et inscrit deux buts avant l’arrêt du championnat en raison de la pandémie de coronavirus.