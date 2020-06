Le débrief du jour: Transfert de Thomas Meunier | Pompiers blessés en intervention | Mise en garde de l’OMS

Un 3e Diable rouge au Borussia Dortmund; un violent incendie en région namuroise; une nouvelle mise en garde de l’Organisation mondiale de la Santé: voici ce qu’il faut retenir de l’actu ce jeudi 25 juin.

1. Meunier à Dortmund

En fin de contrat après 4 années au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier va jouer au Borussia Dortmund. «J’avais envie de découvrir autre chose. J’avais besoin d’une atmosphère plus populaire et authentique», a-t-il justifié.

2. Pompiers blessés dans un incendie

Cette nuit, un très violent et gigantesque incendie a complètement ravagé l’entreprise la Maison Écologique située dans le parc Écolys de Rhisnes. Un terrible flash-over a grièvement blessé deux pompiers namurois.

3. Cri d’alerte de l’OMS

Plus de 2,5 millions de cas ont été signalés en Europe, a indiqué jeudi le directeur Europe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Kluge. La proportion de cas européens dans le monde baisse par rapport au début de l’année, mais la région continue de signaler près de 20.000 nouveaux cas et plus de 700 nouveaux décès par jour.

4. Statue de Léopold II vandalisée à Mons

L’effigie du deuxième roi des Belges a de nouveau été la cible d’activistes la nuit dernière, à Mons cette fois.

5. Proximus revoit ses packs

L’opérateur fait le ménage dans ses packs et les unifie sous la bannière Flex.

