La crise sanitaire a augmenté le stress et l’angoisse des personnes suicidaires

La crise sanitaire provoquée par l’épidémie de coronavirus a amplifié la crise suicidaire, rapporte ce jeudi le Centre de prévention du suicide. Les conséquences socio-économiques de la crise participent à une augmentation des facteurs de risque suicidaire.

Le Centre de prévention du suicide, qui a maintenu ses consultations et ses activités sur la ligne d’écoute 0800/32.123 lors de la crise sanitaire, n’a pas constaté de nouveau profil d’appelants ou de patients. Déjà fragilisées, les personnes en grande détresse psychologique ont toutefois vu leur angoisse et leur stress augmenter en cette période d’isolement social.

«Les bénévoles de notre ligne de crise ont ressenti une forte augmentation des appels durant le confinement, ainsi qu’une intensité accrue des échanges», indique l’organisation. «Cette intensité a également été ressentie par les psychologues accompagnant la crise suicidaire lors des consultations avec patients.»

Un deuil perturbé pour les proches

Si le choix de mettre fin à ses jours est multifactoriel, le premier bilan des effets de la crise sanitaire sur les personnes suicidaires montre que les conséquences socio-économiques participent à une augmentation des facteurs de risque. «Fragilité des systèmes de sécurité, faillites, pertes d’emplois, ce monde changeant peut provoquer de l’incertitude, de l’angoisse et une crainte d’effondrement individuel et/ou collectif», souligne le Centre de prévention du suicide.

Les appelants et patients ont parfois également dû faire face au décès de proches, avec un deuil particulièrement perturbé par la crise sanitaire. Afin d’offrir une écoute et un suivi psychologique à ces personnes, l’organisation a créé la plateforme «À l’écoute du deuil», joignable au 0800/20.220 et opérationnelle jusque fin septembre.

Menée entre le 28 mai et le 3 juin 2020, une enquête de Sciensano révélait par ailleurs que «8% des personnes de 18 ans et plus ont indiqué qu’elles avaient sérieusement pensé à mettre fin à leur vie au cours des trois derniers mois, et 0,4% ont même tenté de le faire».