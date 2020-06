Officiel: Thomas Meunier à Dortmund pour quatre ans

Thomas Meunier a signé un contrat de quatre ans en faveur du Borussia Dortmund.

Le Borussia Dortmund vient d’officialiser à l’instant une nouvelle qui n’était plus qu’un secret de polichinelle: Thomas Meunier rejoindra bien le club de la Ruhr dans les prochains jours. En fin de bail au PSG, l’arrière droit des Diables rouges a signé un contrat portant sur quatre saisons en faveur du dauphin du Bayern Munich.

Le grand jour est arrivé!

J'ai l'immense honneur de vous annoncer mon engagement avec le Borussia Dortmund!

Un nouveau chapitre s'ouvre à nous, à vous, à moi.

Que de fierté de revêtir le maillot jaune et noir!#HEJABVB #TÔTOUTARD ???@BVB pic.twitter.com/2icyI1m4qX — Thomas Meunier (@ThomMills) June 25, 2020

«Après quatre ans à Paris, j’avais envie de découvrir autre chose, commente le joueur ardennais. J’avais besoin d’une atmosphère plus populaire et authentique. Et pour moi, Dortmund, c’est un peu une version évoluée du Club de Bruges où j’ai connu mes meilleurs moments jusqu’ici.»

Sollicité aussi par l’Inter, la Juve, Tottenham ou encore l’Atletico Madrid, le joueur révélé à Virton va donc découvrir, à bientôt 29 ans, la Bundesliga après cinq saisons passées à Bruges et quatre autres à Paris.

Sélectionné chez les Diables à 45 reprises (7 buts), il compte, à son palmarès, quatre titres nationaux (1 avec Bruges, 3 avec le PSG), une Coupe de Belgique, deux Coupes de France, deux Coupes de la Ligue, quatre Super-Coupes de France et une 3e place en Coupe du Monde.