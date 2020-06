PHOTOS | Un premier entraînement collectif en deux groupes pour La Gantoise

L’entraîneur Jess Thorup et son adjoint Wim De Decker ont dispensé leur premier entraînement collectif ce jeudi au centre d’entraînement des Buffalos après trois jours de tests physiques.

Cette première séance a été dispensée en deux groupes afin de respecter au mieux les mesures contre le coronavirus.

«Nous nous entraînerons en deux groupes jusqu’au 1er juillet, aujourd’hui nous avions 23 joueurs présents», a précisé Wim De Decker, arrivé cet été en provenance de l’Antwerp. «Nous devons nous adapter mais cela ne nous pose pas de problème. Le groupe s’est montré enthousiaste pendant ces deux heures d’entraînement où nous avons mis l’accent sur la puissance et l’occupation du terrain. Nous avons dû commencer tôt à cause de la chaleur. À partir du 1er juillet, nous pourrons mettre davantage l’accent sur le groupe.»

Deuxième du défunt championnat, arrêté en raison de la pandémie de coronavirus, le club gantois compte bien se mêler à la lutte pour le titre. «L’ambition est claire et c’est de terminer le plus haut possible. Si nous pouvons offrir le titre au président, son rêve deviendrait réalité. Mais nous devons d’abord travailler dans les prochains jours, semaines et mois», a conclu Wim De Decker.

Les joueurs gantois sont attendus vendredi matin pour une nouvelle séance d’entraînement. Le club n’a actuellement pas prévu de stage.

La Gantoise a déjà vendu 13.000 abonnements en 20 jours. La vente libre débute vendredi à 12h.