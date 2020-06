Les places Xavier Neujean et de l’Opéra bientôt piétonnes?

La Ville de Liège lancera un marché visant à étudier le réaménagement de deux places emblématiques de la Cité ardente, les places Xavier Neujean et de l’Opéra, dans l’optique de leur intégration dans le piétonnier du centre-ville, a indiqué jeudi le cabinet de l’échevin des Travaux à Liège, Roland Léonard.

La Ville a annoncé récemment l’agrandissement du piétonnier du centre-ville dans le secteur Cathédrale et ce, dès vendredi. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans les priorités fixées par le projet de ville «Liège 2025» et est mis en œuvre dans le cadre de la task force instaurée en vue d’organiser la mobilité du déconfinement. Vont ainsi être rendues piétonnes la rue Cathédrale, dans son tronçon compris entre la rue de l’Université et la place Cathédrale, ainsi que la place Cathédrale dans son tronçon compris entre le Vinâve d’Ile et le tournant Saint-Paul.

Dans la continuité, la Ville de Liège lancera un marché visant à étudier le réaménagement des places Xavier Neujean et de l’Opéra dans l’optique de leur intégration dans le piétonnier du centre-ville. Il s’agit de deux places emblématiques de la Cité ardente où sont établis divers pôles d’attractivité comme l’Opéra Royal de Wallonie, le cinéma Sauvenière (Grignoux), la Cité Miroir... Les voiries qui entourent l’Opéra (rues Hamal, Georges Clémenceau et des Dominicains) sont également concernées.

Ce marché d’étude, estimé à 300.000 euros, sera soumis lundi prochain au conseil communal de Liège. «Il s’agit d’une anticipation de la réflexion pour un dossier qui sera concrétisé à l’issue du dossier du tram (dont la mise en fonction est annoncée fin 2022, NDLR). À la lumière des opportunités qui seront dégagées par cette étude, un comité de pilotage, intégrant des représentants du comité de quartier et les acteurs de la place, sera constitué pour finaliser cet important projet d’extension du piétonnier liégeois», précise-t-on au cabinet de l’échevin Léonard.