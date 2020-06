Le mercato estival sera divisé en deux périodes

Le mercato international débute traditionnellement le 15 juin mais le début est reporté au 7 juillet.

En raison de la crise liée au coronavirus, le mercato estival sera différent cette année en Belgique car divisé en deux périodes. La première aura lieu du 7 juillet au 31 août. Les dates de la seconde période ne sont pas encore connues. La décision a été prise par le Conseil Supérieur de l’Union belge de football (URBSFA) et publiée jeudi dans les organes officiels de la fédération.

L’Union des associations européennes de football (UEFA) avait déjà annoncé que le mercato estival avait été déplacé du 31 août au 5 octobre afin de permettre aux clubs qui terminent leur championnat cet été de prendre le temps de se renforcer pour la saison 2020-2021.

En Belgique, deux matches à enjeu de la saison 2019-2020 doivent encore être joués: la finale de la Coupe de Belgique entre l’Antwerp et le Club de Bruges (1er août) et la manche retour de la finale de D1B entre OHL et le Beerschot (2 août). La Pro League est donc d’avis que la saison ne se terminera pas avant le 2 août, ce qui a des conséquences sur le mercato estival.

Le mercato international débute traditionnellement le 15 juin mais le début est reporté au 7 juillet pour se terminer le 31 août comme d’habitude. La seconde période durera environ quatre semaines mais les dates exactes ne sont pas encore connues. Celle-ci devra cependant se terminer le 5 octobre pour être le plus proche possible de la reprise des compétitions européennes. De cette manière, les clubs belges ne risquent pas de perdre leurs meilleurs éléments sans pouvoir leur trouver de remplaçant.

En ce qui concerne le mercato national, celui-ci débutera le 7 juillet à la place du 1er juillet. Les dates du mercato hivernal (4 janvier au 1er février) ne devraient pas changer.