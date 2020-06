Près de 60 personnes arrêtées lors d’une vaste action policière à Bruxelles-Nord

La zone de police Bruxelles-Nord a procédé mercredi soir à une importante opération dans le quartier de la gare du nord à Schaerbeek.

Cette action faisait suite à de nombreuses plaintes pour nuisance et délinquance dans le quartier. La police a contrôlé 73 personnes, parmi lesquelles 56 ont été arrêtées, a indiqué jeudi la zone de police concernée, confirmant une information de divers médias.

«Avant le confinement, nous avions renforcé notre présence et notre visibilité dans le quartier de la gare du nord avec des patrouilles et des opérations de contrôle supplémentaires car nous avions remarqué une augmentation du nombre de délits et du sentiment d’insécurité parmi les habitants», a indiqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord, Audrey Dereymaeker.

Ces opérations ont ensuite diminué pendant le confinement étant donné que la zone a dû mobiliser ses effectifs pour garantir le respect des mesures sanitaires. Mais depuis la levée du confinement, la criminalité et les nuisances sont reparties à la hausse, selon la police.

«Nous avons eu plusieurs vols avec violence, une tentative d’homicide et des groupes de personnes qui traînent et harcèlent les gens. Des habitants, des entreprises, des écoles et l’hôpital Saint-Jean nous ont contacté à ce sujet», a poursuivi la porte-parole. Il a alors été décidé de mener une opération à grande échelle, à laquelle plus de 150 policiers ont participé mercredi.

«Nous avons contrôlé 73 personnes, dont 56 ont été arrêtées. Une personne a été arrêtée pour faits de stupéfiants, les autres suite à un contrôle d’identité. Parmi celles-ci, neuf ont été libérées, quatre transférées vers un centre fermé pour migrants en situation irrégulière et cinq ont reçu un ordre de quitter le territoire», a-t-elle affirmé.