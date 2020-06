Le Forem développe ses services digitaux

En raison de la crise sanitaire, l’office wallon a notamment développé ses canaux d’inscription à distance.

Le Forem a développé son service d’inscription à distance afin d’aider les nouveaux demandeurs d’emploi pendant cette période de relance économique, tout en respectant les règles de distanciation sociale, indique jeudi l’office wallon de l’emploi. Ses équipes connaissent un pic d’activité pour ce public spécifique à partir du mois de juin.

Chaque année, près de 30.000 jeunes s’inscrivent pour la première fois comme demandeur d’emploi, dont plus de 20.000 entre juin et octobre. Le nombre d’inscrits durant les six premiers mois de 2020 a néanmoins diminué de 10% par rapport aux années précédentes.

En raison de la crise sanitaire, l’office wallon a développé ses canaux d’inscription à distance: en plus du site internet du Forem, les jeunes peuvent également s’inscrire via le centre de contact disponible au 0800/93.947. Les capacités d’accueil physique seront, elles, limitées, les entrevues seront organisées sur rendez-vous et réservées à ceux qui ont besoin d’un accompagnement approfondi.

À partir du 2 juillet, les jeunes qui s’inscriront comme demandeur d’emploi pourront par ailleurs assister à une séance d’information à distance afin de découvrir les services du Forem.

L’office de l’emploi rappelle que les bacheliers professionnalisants enregistrent le meilleur taux d’insertion sur le marché, devant les contrats d’alternance et les masters. «Malgré la crise, le meilleur moyen pour décrocher un emploi reste de disposer d’un diplôme», ajoute-t-il.

La crise du coronavirus a d’ailleurs fait progresser les chiffres de la demande d’emploi des jeunes: +4,4% en mars, +8,4% en avril et +14,8% en mai, portant le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans à 37.196 personnes.