Des averses orageuses à prévoir en fin de semaine

Des orages éclateront dans la nuit de vendredi à samedi et laisseront dans leur sillage un temps variable.

Encore quelques jours à regarder le thermomètre s’affoler avant que les averses fassent redescendre le mercure, indique l’Institut royal de météorologie (IRM). Les températures vont grimper jusqu’à 31 degrés ce jeudi après-midi et culminer à 32 degrés vendredi. Des orages éclateront dans la nuit de vendredi à samedi et laisseront dans leur sillage un temps variable et des maxima autour de 25 degrés samedi et de 21 degrés dimanche.

L’après-midi de ce jeudi sera encore chaude et ensoleillée. Les maxima varieront entre 26 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 31 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré. Quelques nuages cumuliformes et voiles d’altitude parsèmeront le ciel sur l’est du pays, mais ils se dissiperont au cours de la soirée. La nuit prochaine, les minima oscilleront entre 12 degrés dans les vallées de l’Ardenne et 19 degrés dans les grandes villes.

De la pluie pour le week-end

Vendredi, la journée débutera sous un beau soleil. Le ciel se couvrira peu à peu de nuages élevés à partir du sud-ouest. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront aussi et pourraient localement dégénérer en averses ou en orages. Ceux-ci pourraient être accompagnés de grêle et ponctuellement de fortes rafales. Il fera encore plus chaud avec des maxima de 27 degrés en Haute Belgique à 32 degrés en plusieurs endroits en Flandre. Une perturbation traversera notre pays à partir du sud-ouest durant la soirée et la nuit. Le ciel deviendra alors très nuageux avec davantage d’averses de pluie ou d’orages. Le temps restera lourd avec des minima de 15 à 18 degrés et le vent faible à modéré rafraîchira peu l’atmosphère.

Samedi, une zone de pluie ou d’averses traversera notre pays. Le ciel sera alors changeant ou parfois très nuageux. Des averses orageuses seront encore possibles localement. L’après-midi, le temps deviendra généralement sec, avec davantage d’éclaircies. Les maxima seront encore de l’ordre de 25 degrés dans le centre du pays, sous un vent souvent modéré de secteur sud-ouest.

Il faudra attendre dimanche et une nouvelle perturbation qui donnera lieu à des champs nuageux abondants et à quelques pluies ou averses (orageuses) pour que le mercure redescende. Il fera plus frais, avec des maxima autour de 21 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest sera cette fois bien présent.