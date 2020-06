La future piscine de Huy met l'eau à la bouche

La Ville de Huy a dévoilé le projet de rénovation de sa piscine. Une infrastructure qui sera complètement repensée à travers plusieurs grands axes.

C’est l’un des très gros projets de la législature pour la majorité. Ce jeudi, c’est donc avec une grande fierté qu’une partie du collège hutois a dévoilé le projet de rénovation et d’extension de la piscine communale. Une rénovation qui ne se limite pas à quelques travaux d’aménagement mais bien au développement d’une grande infrastructure, destinée à plusieurs publics.

Concrètement, en ce qui concerne le volet principal de ces futurs aménagements, à savoir les différents points d’eau de la piscine, les autorités communales ont souhaité voir grand et dans la diversité. Les deux bassins intérieurs existants conserveront leur emplacement mais seront remplacés par deux nouvelles cuves en inox. À côté de ces deux bassins, une lagune sera construite pour permettre aux plus jeunes de découvrir les plaisirs de la natation. À l’extérieur, deux nouveaux bassins vont être installés: une piscine chauffée et un spraypark destiné à une activité plus ludique. Enfin, le futur complexe aquatique devrait également être doté d’un espace wellness avec balnéothérapie, sauna, jacuzzi, hamman,...

Au total, ce sont près de 1000 mètres carrés d’espace aquatique qui accueilleront les visiteurs de la piscine de Huy, contre environ 400 mètres carrés actuellement.

Tous les détails de la future piscine, de ses aménagements et des informations pratiques à lire dans L’Avenir Huy-Waremme de ce vendredi 26 juin, sur tablette, smartphone ou PC