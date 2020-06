Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Le bilan de la crise du Covid-19 au CHU de Liège, un dépistage massif à l’Université de Liège dès la rentrée, le château de Beloeil toujours fermé cet été: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 25 juin.

1. Le CHU de Liège tire le bilan du Covid

Pour un hôpital en bonne santé comme le CHU, il faudra 7 à 8 ans pour absorber financièrement la crise du Covid. L’hôpital est prêt pour une 2e vague, «mais pas trop vite, car le personnel est épuisé.»

2. ULiège: dépistage massif à la rentrée

L’ULiège envisage jusqu’à 60 000 tests Covid par jour en septembre. Étudiants et personnel seront tous testés, sur base volontaire.

3. Des extrémistes belges s’entraînent à l’Est: menace confirmée

Une confirmation. Voilà ce qu’apporte l’information selon laquelle des Belges, liés à l’extrême droite radicale, sont allés s’entraîner au maniement des armes en Europe de l’Est ou en Russie.

4. Des travaux «martin-pêcheur friendly»

Un nichoir à martin-pêcheur a été aménagé dans le mur en cours de restauration d’une berge de la Burdinale, à Marneffe (Burdinne).

5. Les grilles toujours fermées au château de Beloeil

Occupé par deux tournages cet été, le domaine princier ne rouvrira pas ses portes avant le mois d’août, au mieux. Le château et son parc de 25 ha n’ont pas accueilli le moindre visiteur cette année: une «première».

6. Mouscron: agir pour «régulariser tous les sans-papiers»

Mouscron Terre d’Accueil et Écolo souhaitent que la Ville prenne position auprès du fédéral par le biais d’une motion. Elle va devoir être affinée.

7. Gembloux: un verger pour préserver la biodiversité

Ce projet a été imaginé par un couple de Sauvenièrois, exploitant ensemble une ferme familiale, convertie en bio depuis 2015.

8. Charleroi: Igretec, aménageur urbain et maître d’usage

L’évolution des besoins de développement urbain a fait émerger de nouveaux métiers. Illustration à Charleroi Métropole. Au service de 154 associés dont 85 communes, l’intercommunale Igretec opère à la fois comme bureau d’étude, maître d’œuvre, organisme de développement économique et gestionnaire immobilier.

9. Sylvan Adams, fan de Froome et Van Avermaet

Le propriétaire d’Israël Start-Up Nation s’annonce comme l’un des acteurs majeurs du marché des transferts. Il veut construire une armada autour du Britannique et du champion olympique.

10. RETRO | Euro 2008: l’Espagne au début d’un règne sans partage

Pendant 44 ans, elle s’est contentée des places d’honneur. L’Espagne, grâce à un but de Fernando Torres en finale face à l’Allemagne (0-1), a écrit le premier chapitre d’un règne sans partage en Suisse et en Autriche. Une mainmise sur le football mondial qui débouchera plus tard sur une Coupe du monde, la première de leur histoire, et un nouveau titre européen. Rétrospective.

