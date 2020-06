Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 25 juin. Cet article est mis à jour de façon régulière tout au long de la journée.

Coronavirus: en moyenne 93 nouvelles infections par jour

Entre le 15 et le 21 juin, 93 nouvelles infections au COVID-19 et six décès par jour ont été recensés en moyenne en Belgique, selon le rapport publié par Sciensano jeudi.

Le casino de Namur accuse de lourdes pertes mais rouvre le 1er juillet

Après avoir cru en une réouverture le 18 mai puis le 8 juin, le casino de Namur est prêt à (enfin) rouvrir ses portes le 1er juillet.

Salles de réception: «Une année blanche»

Les salles de réception pourront rouvrir leurs portes le 1er juillet, mais avec un maximum de 50 convives. Une situation intenable, estime le secteur.

ULiège: dépistage massif à la rentrée

L’ULiège envisage jusqu’à 60 000 tests Covid par jour en septembre. Étudiants et personnel seront tous testés, sur base volontaire.

Le CHU de Liège tire le bilan du Covid

Pour un hôpital en bonne santé comme le CHU, il faudra 7 à 8 ans pour absorber financièrement la crise du Covid.

Huy veut des précisions sur la tenue éventuelle des foires

Faute de précisions sur les normes sanitaires pour les foires du type 15 août, la Ville de Huy ne sait toujours pas l’envisager.

8% des personnes majeures sondées ont pensé mettre fin à leur vie

La crise du Covid-19 a eu un impact sur la santé mentale et sociale des Belges. «On observe par exemple que 8% des personnes de 18 ans et plus ont indiqué qu’elles avaient sérieusement pensé à mettre fin à leur vie au cours des 3 derniers mois, et 0,4% ont même tenté de le faire», ressort-il d’une enquête de Sciensano réalisée auprès d’un échantillon de 34.000 personnes.

Verviers: une école fermée suite à un cas de coronavirus

Un cas avéré de contamination au covid-19 vient d’être confirmé parmi les enfants de l’école communale de Hodimont, située rue de la Chapelle à Verviers. L’école est restée fermée ce jeudi.

Le monde de la nuit déplore de ne voir aucune amélioration

Le secteur de la nuit se dit très déçu de ne pouvoir rouvrir que fin août, comme décidé mercredi par le Conseil national de sécurité (CNS). Il s’attendait à des améliorations après avoir proposé un plan de déconfinement aux autorités, annonce mercredi Lorenzo Serra, porte-parole de la récente Brussels by Night Federation.

Un pétrolier mis en quarantaine à Anvers

Le Minerva Oceania, un pétrolier naviguant sous pavillon maltais, est amarré depuis plusieurs jours dans le port d’Anvers car une grande partie de l’équipage est contaminée par le nouveau coronavirus

Hausse inquiétante des cas en Europe

Plus de 2,5 millions de cas ont été signalés en Europe, a indiqué jeudi le directeur Europe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Kluge. La proportion de cas européens dans le monde baisse par rapport au début de l’année, mais la région continue de signaler près de 20.000 nouveaux cas et plus de 700 nouveaux décès par jour.

Piscine du Grand Large à Mons: réservation obligatoire et temps limité

Ce jeudi, les piscines et centres aquatiques étaient toujours en attente de leur protocole de réouverture. Pas de quoi empêcher la préparation à la piscine du Grand Large.

La Chine recense 19 nouveaux cas dans la foulée de l’épidémie à Pékin

La Chine a diagnostiqué 19 nouveaux cas de coronavirus jeudi, dans la foulée de l’éclatement d’une nouvelle épidémie à Pékin.

Brésil: les contaminations en hausse après le déconfinement

Le rythme des contaminations de coronavirus a repris sa courbe ascendante au Brésil après le déconfinement progressif dans certains États, jugé précipité par les spécialistes.

La crainte d’une nouvelle vague croît au Royaume-Uni

Les professionnels de santé ont exhorté ce mercredi la classe politique britannique à préparer le Royaume-Uni au «vrai risque» d’une deuxième vague d’infections du coronavirus alors que se profile une étape majeure du déconfinement.

La Tour Eiffel à nouveau accessible

La célèbre Dame de fer française, la tour Eiffel, qui surplombe Paris du haut de ses 324 mètres, rouvre ce jeudi au public, espérant attirer les habitants de la région parisienne à défaut des traditionnels touristes étrangers, toujours rares dans la capitale.

Thiem, sur le fiasco de l’Adria Tour: «Notre comportement était une erreur»

Dominic Thiem a aussi participé à l’Adria Tour, tournoi de tennis organisé par Novak Djokovic qui a tourné au fiasco après les tests positifs au Covid-19 du N.1 mondial mais aussi de Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki.

