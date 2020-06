Famenne-Ardenne : Démantèlement d’un important trafic de stupéfiants

La zone de police Famenne-Ardenne a procédé a un démantèlement d’un trafic de stupéfiants dans la région.

Voici le communiqué de la police.

«Durant plusieurs jours (du 15 au 22 juin), le service d’enquête et de recherche de la zone de police Famenne-Ardenne, renforcé efficacement par des membres du personnel du service intervention ainsi que par des agents de quartier, a procédé sans désemparer à des perquisitions et des interpellations de suspects dans le cadre d’un important trafic de stupéfiants (cannabis et cocaïne). Ce dossier, piloté par les enquêteurs de la section «Stups» de notre zone de police, est mené sous la direction de Madame Olivier, Procureur de division de Marche-en-Famenne et de Monsieur le Juge d’Instruction Goffinet.

Les résultats marquants enregistrés lors de l’exécution des nombreux devoirs d’enquête, dont notamment 14 perquisitions, concernent:

1) la saisie de plus de 3,6 kg de cannabis et de 95 gr de cocaïne;

2) la saisie de plus de 11.000€;

3) la saisie de trois véhicules (2 voitures et 1 moto) ainsi que de nombreux smartphone;

4) la saisie de 2 armes.

Ce trafic, qui touche principalement les communes de Marche-en-Famenne, Hotton, Durbuy et Erezée, implique, outre des personnes domiciliées sur le territoire de notre zone de police, des individus résidant dans la région liégeoise.

Le parquet du Luxembourg précise que, parmi les seize personnes interpellées, dix ont été inculpées par le juge d’instruction, dont quatre ont été placées sous mandat d’arrêt.

Préalablement aux perquisitions et interpellations, il est essentiel de souligner le travail de recherche de grande qualité exécuté par les enquêteurs durant de longs mois afin de déterminer le mode opératoire et le rôle des différents suspects dans ce trafic. Ce travail préparatoire représente un élément-clé dans la réussite de ce dossier.»