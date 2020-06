En moyenne 93 nouvelles infections par jour: les tendances du coronavirus à la baisse en Belgique

Covid-19: de nouveaux chiffres sur la propagation de la pandémie en Belgique ont été communiqués. On fait le point.

Tous les indicateurs de l’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique sont en baisse, selon le dernier rapport épidémiologique publié ce jeudi matin par Sciensano.

Entre le 15 et le 21 juin, 93 nouvelles infections au COVID-19 et six décès par jour ont été recensés en moyenne en Belgique. Les données des trois derniers jours ne sont pas encore consolidées. Du 18 au 24 juin, 15 admissions en moyenne ont été enregistrées chaque jour.

Cela représente 25% de décès en moins par rapport à la précédente période de sept jours (8 au 14 juin) et une baisse de 22% des admissions, tandis que le nombre de nouvelles contaminations journalières en moyenne stagne (-1%).

Mercredi, 268 lits étaient toujours occupés par des patients COVID dans les hôpitaux, contre 344 le 17 juin (-22%). Les unités de soins intensifs ne comptent plus que 40 patients, contre 60 une semaine plus tôt (-33%). 21 nécessitaient une assistance respiratoire.

Entre le 15 et le 21 juin, 653 nouveaux cas confirmés ont été rapportés: 421 (64%) en Flandre, 155 (24%) en Wallonie, et 76 (12%) à Bruxelles. Jusqu’à présent, 61.007 cas confirmés ont été rapportés en Belgique.

Depuis le début de l’épidémie, le pays compte 9.726 décès. Un décès a été retiré depuis le dernier rapport, précise Sciensano.

Enfin, entre début mars et le 24 juin, le nombre total de tests effectués par les laboratoires atteint 783.095. «Depuis le 10 avril, 378.876 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.»