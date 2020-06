La Ville veut des précisions sur la tenue éventuelle des foires

Faute de précisions sur les normes sanitaires pour les foires du type 15 août, la Ville de Huy ne sait toujours pas l’envisager.

«Il y a bien des mesures d’assouplissement relatives aux rassemblements et événements festifs ou récréatifs. Mais, on est toujours sans information sur la tenue des foires et fêtes foraines. À tout le moins, on est demandeur de réponses.» Au lendemain du conseil national de sécurité, le bourgmestre hutois Christophe Collignon reste sur sa faim: il réclame du Fédéral des précisions car la Ville de Huy n’a pas abandonné l’idée d’organiser sa traditionnelle foire du 15 août. «On y est favorable, si on nous donne les mesures sanitaires à prendre car on n’est évidemment pas dans le schéma d’une petite kermesse de village avec trois carrousels, insiste le bourgmestre. Qu’il n’y ait pas de confusion: on a bien compris que des gros rassemblements sur la Grand-Place et pour le feu d’artifice seront interdits. Mais, si on nous donne les normes pour la foire, on s’adaptera et on s’organisera.»

Quitte à éventuellement devoir diminuer le nombre de manèges habituellement évalué à 100 métiers forains sur les bords de Meuse hutoise? «Oui, on l’a bien fait avec les commerçants du marché hebdomadaire. Objectivement, à titre personnel, j’estime que les forains, et nous en avons à Huy, sont la catégorie socioprofessionnelle oubliée de cette crise. On a rencontré le secteur forain qui est complètement à l’arrêt. Il est difficile de leur expliquer que le marché va reprendre à la normale et que les terrasses des cafés seront pleines alors que les foires comme celle de Huy ne sont toujours pas reprises dans aucune balise.»

À lire dans L’Avenir Huy-Waremme de ce vendredi, sur tablette, smartphone ou PC