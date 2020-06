Bagarre avec un tesson de bouteille à Schaerbeek: mandat d’arrêt pour tentative de meurtre

Une violente bagarre a eu lieu à l’angle de l’avenue de la Reine et de la rue d’Aerschot à Schaerbeek le 17 juin dernier, au cours de laquelle un homme a été grièvement blessé par des coups de tesson de bouteille.

Un suspect, EH.I., a été arrêté peu après les faits. Il a été mis à disposition du parquet pour tentative de meurtre.

«La zone de police Bruxelles-Nord a reçu un appel, mercredi 17 juin vers 20h15, concernant une bagarre qui avait eu lieu à l’angle de l’avenue de la Reine et de la rue d’Aerschot à Schaerbeek. La bagarre entre deux personnes avait eu lieu juste devant un café sur la voie publique. Sur place, la police a trouvé la victime grièvement blessée et celle-ci a été emmenée à l’hôpital», a communiqué jeudi le parquet de Bruxelles selon un procès-verbal de la zone de police Bruxelles-Nord.

«Le suspect, EH.I., aurait attaqué la victime avec un tesson de bouteille. Il s’était enfui à pied par la voie ferrée, mais a été arrêté plus tard par une patrouille de la police locale sur base des informations le décrivant et grâce à la coopération de la police des chemins de fer. Le suspect était sous l’influence de stupéfiants. La cause de la bagarre n’est pas encore claire», a-t-il détaillé.

Le suspect a été mis à la disposition du parquet pour tentative de meurtre et placé sous mandat d’arrêt.