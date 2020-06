Deux ans de retard pour le programme des nouvelles frégates néerlando-belges

Les futures frégates doivent notamment être aptes à mener des missions de lutte contre les sous-marins à distance.

Le programme de nouvelles frégates néerlando-belges a pris deux ans de retard, avec une première livraison désormais attendue en 2027, a annoncé mercredi la secrétaire néerlandaise à la Défense, Barbara Visser.

Ces navires - deux pour la marine royale néerlandaise et autant pour son homologue belge - doivent remplacer les frégates multirôles (ou «M-fregatten») actuelles et vieillissantes dans le cadre d’une coopération entre les deux pays. Elle comprend aussi la construction de douze bâtiments de lutte contre les mines (MCM en jargon militaire), six pour chaque pays, un programme conduit par la Belgique.

Les futures frégates doivent notamment être aptes à mener des missions de lutte contre les sous-marins à distance. Construites par le chantier naval néerlandais Damen Schelde Naval Shipbuilding, elles seront plus grosses que les navires qu’elles remplacent (5.500 tonnes contre 3.300 pour les «M-fregatten»).

La livraison du premier bâtiment à la marine néerlandaise était prévue en 2025.

Mais Mme Visser a indiqué, dans une lettre adressée à la deuxième chambre (la chambre basse du parlement néerlandais) que cette échéance était reportée à 2027 pour le premier navire néerlandais et à 2030 pour la seconde frégate belge.

La secrétaire d’État a expliqué que le programme s’était avéré plus complexe qu’imaginé au départ. Une phase détaillée de développement de deux ans est requise après la signature du contrat - espérée fin 2021 - avant le début de la construction des navires.

La livraison du premier bâtiment est désormais prévue en 2027 mais il devra encore subir des tests avant d’entrer en service l’année suivante. La seconde frégate néerlandaise est annoncée en 2028 et les deux destinées à la marine belge les années suivantes.