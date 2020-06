VIDÉOS | Match à suspense: l’Atalanta fait chuter la Lazio

Le Diable rouge Timothy Castagne est monté au jeu à la 69e minute.

L’Atalanta Bergame a fait chuter la Lazio Rome 3-2, mercredi soir en match de la 27e journée de la Serie A italienne de football, la première depuis l’arrêt provoqué par le Covid-19. Timothy Castagne est monté au jeu à la 69e minute alors que le score était de 2-2. La Lazio n’avait plus perdu en championnat depuis le 25 septembre (1-0 à l’Inter). Sa série de 21 rencontres sans défaite a donc pris fin.

🙈 | Marten De Roon trompe son propre gardien et permet à la Lazio de mener au score ! 🤦🏻???



0??-1?? #AtalantaLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/QoJSfBXN7t — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 24, 2020

GOAL | Robin Gosens relance le suspense dans cette partie ! 🔥



1??-2?? #AtalantaLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/A74ORBxHiO — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 24, 2020

😱 | Ruslan Malinovskyi égalise, tout est à refaire ! Quel match ! 😍



2??-2?? #AtalantaLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/lj83MajdBR — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 24, 2020

GOOOAL | L'Atalanta file vers la victoire avec ce nouveau but de Palomino ! 🤯



3??-2?? #AtalantaLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/B5Zr5ndjyF — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 24, 2020

Au classement, la Lazio, 2e, laisse filer la Juventus. Elle compte 4 points de retard (62 contre 66) sur les Turinois vainqueurs à Bologne (0-2), lundi. L’Inter suit à la 3e place avec 58 points et l’Atalanta à la 4e, synonyme de Ligue des champions, grâce à ses 54 unités.

La Lazio a pourtant très rapidement fait le break à Bergame. L’équipe au sein de laquelle Silvio Proto est demeuré sur le banc et Jordan Lukaku est monté au jeu à la 76e, menait 0-2 après onze minutes et des réalisations signées De Roon (contre son camp, 5e) et Milinkovic-Savic (11e).

Cela n’a pas suffi. Gosens (38e), l’ex-Genkois Malinovsky (66e) et Palomino (80e) ont renversé la tendance de manière aussi inattendue que méritée. .