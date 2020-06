La crainte d’une nouvelle vague croît au Royaume-Uni

Le déconfinement annoncé pour le 4 juillet au Royaume-Uni présente un «vrai risque» pour les professionnels de la santé.

Les professionnels de santé ont exhorté ce mercredi la classe politique britannique à préparer le Royaume-Uni au «vrai risque» d’une deuxième vague d’infections du coronavirus alors que se profile une étape majeure du déconfinement.

Très critiqué pour avoir tardé à agir au début de la pandémie, le gouvernement conservateur de Boris Johnson doit maintenant gérer la délicate question de redémarrer une économie très affaiblie sans aggraver encore le plus lourd bilan en Europe (près de 43 000 morts), avec déjà plusieurs ratés affectant sa popularité.

Sortie «d’hibernation»

Il a annoncé mardi la fin de «l’hibernation» du confinement pour le 4 juillet avec la réouverture très attendue des pubs ainsi que des restaurants, coiffeurs, musées et cinémas, fermés depuis la fin mars.

Par une lettre ouverte dans la publication spécialisée British Medical Journal, des représentants du monde médical se sont joints aux voix avertissant que l’épidémie de Covid-19 n’est pas pour autant terminée.

«Les preuves disponibles montrent que des foyers locaux sont de plus en plus probables et qu’une deuxième vague constitue un vrai risque», écrivent les signataires, dont le président de la British Medical Association, qui représente les médecins.

«Il s’agit maintenant non seulement de s’occuper des répercussions importantes de la première phase de la pandémie, mais aussi de s’assurer que le pays est correctement préparé pour contenir une deuxième phase», ajoutent-ils.

Ils appellent à la création d’une commission «constructive» et «non partisane» qui produirait une évaluation dès le mois d’août et pour la fin octobre au plus tard et proposerait «des mesures urgentes» dans ce sens.

«Préparer l’hiver»

Interrogé sur cet appel, le porte-parole du gouvernement a expliqué que «des mesures sans précédent» ont été prises face à la pandémie. «Nous continuerons à nous assurer que le service de santé et les maisons de retraite disposent des ressources nécessaires et travaillons de près avec le service public de santé pour se préparer à l’hiver», a-t-il ajouté.

Mardi, le Premier ministre, Boris Johnson, avait reconnu qu’il existait un risque de foyers de contamination localement mais pas de «deuxième vague actuellement».

Le gouvernement juge les progrès contre l’épidémie suffisants pour desserrer davantage l’étau sur l’économie britannique. La prévision d’un plongeon historique de 10,2% du Produit Intérieur Brut cette année, publiée ce mercredi par le Fonds Monétaire International, n’a fait que confirmer les craintes pour la situation du pays, comme les annonces de suppressions d’emplois qui se multiplient.