Brésil: les contaminations en hausse après le déconfinement

Le rythme des contaminations de coronavirus a repris sa courbe ascendante au Brésil après le déconfinement progressif dans certains États, jugé précipité par les spécialistes.

Mardi soir, ce pays aux dimensions continentales a enregistré en 24 heures son deuxième plus grand nombre de contaminations, mais aussi de décès, avec 39.436 nouveaux cas confirmés et 1.374 morts.

Au total, le Brésil, qui compte 212 millions d’habitants, dénombre 52.645 morts et 1,14 million de personnes infectées, demeurant le deuxième pays le plus touché, derrière les États-Unis.

«La courbe brésilienne est encore fortement ascendante», estime Domingos Alves, responsable du Laboratoire de recherche sur la Santé (LIS) de l’Université de Sao Paulo (USP).

«Nous sommes toujours dans la première vague, avec un nombre de contaminations et de décès en forte croissance», insiste ce chercheur, membre du collectif de spécialistes Covid-19 Brasil, qui réalise des projections à partir des statistiques officielles, largement sous-estimées selon les scientifiques.

Sao Paulo et Rio, deux Etats qui souffrent

Les deux États les plus touchés, Sao Paulo et Rio de Janeiro (tous deux dans le Sud-est), ont recensé respectivement 434 et 220 décès de Covid-19 en 24 heures lors du dernier bilan officiel. Pour Sao Paulo, il s’agit du bilan quotidien le plus meurtrier depuis le début de la pandémie.

Les courbes semblaient pourtant avoir atteint un plateau en fin de semaine dernière dans ces deux États, où les autorités locales avaient lancé un déconfinement progressif début juin. Auparavant, pendant deux mois, seuls les commerces considérés comme essentiels (pharmacies, supermarchés) pouvaient ouvrir, mais aucune mesure coercitive n’a été prise pour forcer la population à rester chez elle.

À présent, les écoles restent fermées, les restaurants ne peuvent vendre qu’à emporter, mais les centres commerciaux ont rouvert leurs portes depuis deux semaines.

Pour Domingos Alves, cette réouverture est précipitée, l’OMS ne recommandant le déconfinement qu’après plusieurs semaines de baisse du nombre des décès et des contaminations. «On envoie la population à l’abattoir», avertit-il.