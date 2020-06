La Real Sociedad de Januzaj battu par le Celta Vigo

Mauvaise opération dans l’optique de la qualification à l’Europe pour notre compatriote.

Mauvaise opération pour la Real Sociedad mercredi soir dans le championnat d’Espagne de football. Le club de Saint-Sébastien avec Adnan Januzaj présent les nonante minutes s’est incliné 0-1 face au Celta Vigo. Un penalty d’Aspas (45e) a permis au club galicien de marquer trois points importants dans sa lutte pour le maintien. En revanche, la Real Sociedad réalise une mauvaise opération dans sa quête d’Europe.

GOAL | Iago Aspas envoie le ballon au fond des filets depuis le point de pénalty ! 👌



0??-1?? #RealSociedadCelta 🇪🇸 pic.twitter.com/E1jZQQ2Kal — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 24, 2020

Januzaj et ses équipiers restent 7es avec 47 points, un de plus que Valence qui se déplace jeudi à Eibar.

Le Celta renforce sa 16e place avec 33 unités, quatre de plus qu’Eibar, 17e, et 7 de plus que Majorque, 18e et premier relégué actuel qui rencontre le Real Madrid mercredi en soirée.