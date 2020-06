Si l’opération de collecte, d’information et de sensibilisation pour la lutte contre le virus du sida qui était prévue les 2, 3, 4 et 5 avril a dû être annulée pour cause de coronavirus, cela n’a pas empêché plusieurs artistes de participer à un grand show retraçant 100 ans de comédies musicales juste avant le confinement.