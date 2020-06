Le transport public néerlandais ouvert aux voyages non-essentiels à partir du 1er juillet

Les Néerlandais devront toutefois éviter autant que possible l’heure de pointe.

À partir du 1er juillet, les Néerlandais pourront à nouveau utiliser les transports publics habituellement et pour également pour des déplacements non-essentiels. En outre, un plus grand nombre de personnes peut être admis dans les trains et les bus. Ces dernières semaines, une limitation de capacité de 40% était d’application.

Cependant, les Néerlandais doivent éviter autant que possible l’heure de pointe. Il est possible que les heures d’ouverture des musées ou les heures de certaines écoles soient adaptées en conséquence. Pour l’instant, le port du masque buccal reste obligatoire dans les transports publics, de même que le maintien d’une distance de 1,5 mètre par rapport aux autres voyageurs, dans la mesure du possible.

Les nouvelles réglementations pour les transports en commun ont été annoncées mercredi soir en même temps qu’un grand nombre d’assouplissements.

