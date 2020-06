VIDÉO | Des «étincelles de mer» illuminent les vagues sur la Côte belge

Certaines nuits, des vagues bleues fluorescentes peuvent être observées sur les plages de la mer du Nord. Un spectacle saisissant mais inquiétant pour l’environnement.

Si vous vous êtes aventurés sur les plages de la mer du Nord ces derniers jours, vous avez peut-être remarqué un phénomène étrange à la tombée de la nuit. Au large de Bredene, on peut apercevoir de curieuses vagues bleues fluorescentes qui s’écrasent sur la plage de Bredene.

Malgré le côté surnaturel de ce phénomène, il existe une explication bien logique puisque ce sont, en réalité, des algues qui émettent cette lumière bleue.

Nommées «zeevonk» ou «étincelles de mer» (noctiluca scintillans), ces algues produisent de la luciférine, une molécule qui émet de la lumière sous l’effet de l’oxydation. De couleur saumon en journée, elles ne deviennent visibles qu’une fois la nuit tombée grâce à cette molécule. «Plus la quantité de luciférine stockée est élevée, plus la couleur bleue est brillante», explique Nicolas Roose du service météo NoodweerBenelux au quotidien Het Laatste Nieuws.

La météo ensoleillée de ces derniers jours a amplifié le phénomène puisque la chaleur permet aux algues de produire beaucoup de luciférine et donc, de lumière bleue. «Les journées d’été calmes et tropicales sont une recette idéale pour la prolifération des étincelles de mer», ajoute Nicolas Roose.

Un phénomène aussi beau que dangereux

Malgré sa beauté, ce phénomène inquiète les observateurs. Et pour cause, ces algues, considérées comme invasives, respirent l’oxygène présent dans l‘eau au détriment des autres créatures marines.

Résultat de la pollution de l’eau et du réchauffement climatique, la multiplication des «Noctiluca scintillans» inquiète de plus en plus dans certaines régions du monde comme en Chine ou en mer d’Oman.