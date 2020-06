Suspicion d’abattage illégal d’arbres à hautes tiges

22 arbres auraient été abattus pendant le confinement.

L’ASBL CCN Vogelzang CBN dénonce l’abattage de 22 arbres à hautes tiges pendant le confinement sur un terrain industriel de la chaussée de Mons, à côté de la réserve naturelle de Vogelzangbeek. Avertie par l’association, la commune d’Anderlecht a confirmé mercredi avoir saisi le service de l’inspection des conformités urbanistiques (ICU) afin d’enquêter sur les circonstances de l’abattage.

Un courrier a été envoyé le 15 juin à l’entreprise en cause pour demander la date de l’abattage, les types d’arbres qui seront replantés et la date prévue pour cette plantation. Les réponses n’ont pas encore été fournies au service d’inspection. Celui-ci devra décider par la suite s’il y a matière à dresser un procès-verbal.

«Les permis d’abattage indiquent explicitement qu’il est interdit d’abattre des arbres durant la période de nidification entre le 1er avril et le 15 août», a expliqué la commune dans un communiqué. «D’autre part, le permis d’abattage posait dans ce cas-ci la condition que le demandeur devrait replanter au même emplacement 25 arbres de 2e ou 3e grandeur ainsi que quelques arbres fruitiers».

L’association avance de plus que le permis d’abattage délivré le 30 mars 2017, qui avait une validité de 2 ans, était arrivé à expiration. CCN Vogelzang CBN estime qu’aujourd’hui «la plantation d’arbres occupe une place de choix dans les plans politiques visant à rendre la ville plus résistante au climat» et que l’abattage de ‘mini-forêts’ comme celle-ci fait désormais face à une vigilance accrue.