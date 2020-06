Grigor Dimitrov a annoncé avoir été testé positif au Covid-19 lundi, au lendemain du second volet de l’Adria Tour.

Après le fiasco de l’Adria Tour, Srdjan Djokovic, le père de Novak Djokovic, accuse Grigor Dimitrov d’avoir infecté les autres joueurs, dont le numéro un mondial serbe.

Grigor Dimitrov a annoncé avoir été testé positif au Covid-19 lundi, au lendemain du second volet de l’Adria Tour, une série de tournois exhibition mis sur pied par le clan Djokovic, à Zadar, en Croatie.

Trois autres joueurs ont été testés positifs au coronavirus: Borna Coric, Viktor Troicki et Novak Djokovic. L’épouse de Troicki, l’entraîneur de Dimitrov Kristijan Groh et le préparateur physique Djokovic Marko Paniki ainsi que sa femme Jelena Djokovic ont également contracté le virus.

«Dimitrov a causé beaucoup de dégâts à la famille du tennis», déclare Srdjan Djokovic au journal serbe Kurir. «Il a sans doute voyagé avec une infection venue d’on ne sait où et ne s’est pas fait tester».

Georgi Stoimenov, le manager du Bulgare, a rejeté ces allégations, précisant que le 19e mondial n’avait refusé aucun test de détection lors des deux premières manches de l’Adria Tour, à Belgrade et Zadar. «Ni à Belgrade, ni plus tard à Zadar, on lui a proposé ou imposé de faire un test pour le coronavirus», dit Georgi Stoimenov, dont les propos sont rapportés par L’Équipe. «Les organisateurs de l’événement sont les seuls à avoir la responsabilité du protocole sanitaire du tournoi et de créer les règles à suivre. Grigor a strictement respecté toutes les règles imposées par les organisateurs et les lois et règlements existants lors du passage de la frontière entre la Bulgarie, la Serbie et la Croatie».

Les mesures de distance sociale et le port du masque n’ont pas été respectés durant les deux premières manches de l’Adria Tour, dont les deux derniers volets ont été annulés.