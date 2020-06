5 commandes méconnues vous permettent d’affiner les résultats du moteur de recherche Google.

Qui fait appel aux subtilités de Google à l’heure de lancer une recherche sur Internet?

Si vous avez le sentiment d’être noyé sous les résultats, des petites commandes spécifiques vous aident à affiner votre demande, à obtenir des liens majoritairement pertinents.

Sur base d’un exemple précis, nous vous livrons ci-dessous 5 astuces pour mieux chercher sur Google.

Point de départ: la recette de la tarte aux pommes. Si vous encodez dans Google les mots recette de la tarte aux pommes, le moteur de recherche vous retourne… 33.200.000 résultats.

Pourquoi? Google sélectionne les pages web qui comprennent quelque part les mots recette, de, la, tarte, aux et pommes… sans qu’ils ne soient nécessairement accolés les uns aux autres.

Encoder basiquement une série de mots dans Google entraîne souvent l’affichage de millions de résultats. Capture d’écran

1. Les guillemets comme premier filtre

En encodant dans Google «recette de la tarte aux pommes», vous forcez le moteur de rechercher à sélectionner uniquement les pages qui comprennent très exactement la phrase emprisonnée entre les guillemets. C’est une méthode efficace pour réduire drastiquement le nombre de résultats.

La recherche prendra la forme suivante: «recette de la tarte aux pommes»

L’utilisation des guillemets permet d’éliminer près de 33 millions de résultats. Capture d’écran

2. La commande intitle: pour limiter au titre

Pour l’instant, Google cherche les pages qui abritent l’expression «recette de la tarte aux pommes»… peu importe où elle apparaît dans la page.

Il y a beaucoup de chance que les résultats soient nettement moins nombreux et nettement plus pertinents si l’on se concentre sur le titre de la page. C’est heureusement possible grâce à la commande intitle:

La recherche prendra la forme suivante: intitle: «recette de la tarte aux pommes»

La recherche centrée sur le titre d’une page web va souvent permettre d’affiner sérieusement la recherche. Dans cet exemple: 1540 résultats au lieu de 324.000 sans la commande intitile:. Capture d’écran

3. La commande – pour exclure

Imaginons que vous détestez la cannelle. Vous souhaitez donc que Google vous déniche des recettes de tarte aux pommes vierge de la moindre once de cannelle. C’est possible.

L’astuce: placer la commande – avant le mot cannelle.

La recherche prendra la forme suivante: «recette de la tarte aux pommes» –cannelle

En excluant la cannelle de la recette, le nombre de résultats diminue logiquement. Capture d’écran

4. La commande filetype: pour le format de fichier

C’est pratique. Google peut vous aider à trouver une recette de tarte aux pommes disponible dans un fichier PDF (Acrobat Reader) aisé à télécharger, imprimer, archiver.

Dans le moteur de recherche, la commande file: vous permet de préciser le format du document que vous ciblez. Exemples:

- filetype:pdf (Acrobat Reader)

- filetype:doc (Microsoft Word)

- filetype:xls (Microsoft Excel)

La recherche prendra la forme suivante: «recette de la tarte aux pommes» filetype:pdf

Restreindre la recherche aux fichiers PDF, c’est notamment pratique quand on essaie de mettre la main sur un document administratif. Capture d’écran

5. La commande site: pour imposer le site

Tout comme il est possible d’imposer le format de fichier recherché (voir ci-dessus), il est aussi possible de limiter la recherche à un site web précis grâce à la commande site:

Il suffit d’ajouter l’adresse du site derrière la commande site:

Exemple: si le site culinaire Marmiton est votre référence en termes de recettes, vous pouvez demander à Google de fouiller ses pages consciencieusement.

La recherche prendra la forme suivante: «recette de la tarte aux pommes» site:www.marmiton.org