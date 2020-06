Une fête nationale remodelée le 21 juillet prochain

Comme attendu, le Conseil national de sécurité a confirmé que la fête nationale du 21 juillet dérogerait quelque peu à la tradition.

Covid-19 oblige, la fête nationale belge sera revue le 21 juillet prochain. Le Conseil national de sécurité a confirmé l’information ce mercredi en début d’après-midi.

Traditionnellement, les festivités du 21 juillet sont lancées le… 20 juillet avec le bal populaire qui prend ses quartiers sur la place du jeu de balle. Celui-ci sera cette année transformé en un «balcon national», retransmis par nos confrères de BX1.

Le jour J, le 21 juillet, les différentes activités qui drainent énormément de monde dans les rues de Bruxelles sont également annulées. Les festivités dans le Parc et le feu d’artifice n’auront pas lieu non plus. Si certaines choses doivent encore être coordonnées, le défilé militaire devrait prendre une forme quelque peu différente cette année.

Une fête strictement protocolaire et à huis clos devrait être mise sur pied. «Avec un hommage pour les victimes du Covid-19 et les différents métiers en première ligne», annonce Sophie Wilmès.

À la place, différentes prestations artistiques se dérouleront aux quatre coins du pays. Celles-ci seront télévisées pour éviter les déplacements de foule et permettre à tout le monde d’y assister.