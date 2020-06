Aménagements des abords de la gare de Mons: on avance dans les démarches

La Place Léopold et la Place des Congrès (derrière la gare) devraient être libérées à temps pour pouvoir y mener des aménagements financés par des enveloppes FEDER. Ugo PETROPOULOS

Le Conseil communal a approuvé le cahier spécial de charges concernant les aménagements des places Léopold et des Congrès, qui dépendent de l’avancement de la gare.

Plus de 16 millions€. C’est le montant des travaux portant sur l’aménagement des places Léopold et du Congrès à Mons, soit les abords de la gare Calatrava. Hier soir, le conseil communal de la Ville de Mons a approuvé le cahier spécial des charges du marché conjoint de travaux portant sur l’aménagement des abords de la gare multimodale.

C’est une première étape après l’approbation d’une convention de partenariat avec la SNCB, qui a été votée le mois dernier. « L’aménagement des abords fait partie intégrante de l’aménagement de la gare et il était important d’avoir une vraie coordination à ce sujet», rappelle l’échevine en charge des marchés publics Catherine Marneffe.

«Ici, il s’agit de la poursuite du dossier et ça porte sur le cahier spécial des charges qui prévoit l’égouttage, les voiries, les plantations, le mobilier urbain , le marquage routier et la signalisation pour la place Léopold et la partie Congrès.»

Comme ces travaux d’aménagement sont liés aux travaux de la gare de Mons, c’est la SNCB qui coordonnera les travaux. Elle est donc le pouvoir adjudicataire du marché des travaux d’aménagement et elle a établi le cahier spécial de charges soumis à l’approbation du Conseil.

Travaux finis avant décembre 2023?

Mais c’est la Ville de Mons qui financera le gros des travaux, sa part à charge étant de 13,8 millions€ et celle de la SNCB de 2,2 millions€, TVAC. La Ville bénéficie de subsides à hauteur de 50% de la part de la Région wallonne et de 40% de la part de l’Europe, les 10% restant étant à sa charge.

Mais le compteur tourne pour ces travaux: tous les crédits européens doivent être engagés avant le 31 décembre 2023. Or, les retards se sont accumulés sur le chantier de la gare, qui, s’il n’est pas suffisamment avancé, ne permettra pas de libérer les deux places pour commencer les travaux. De quoi faire craindre la perte de cruciaux subsides.

Pour l’instant, le bourgmestre de Mons Nicolas Martin reste relativement confiant. «Dans le dossier passé le mois passé au conseil communal, le timing tel qu’arrêté par la SNCB termine le chantier des places en mars 2023, soit 9 mois avant l’échéance fixée par la Commission européenne.»

Une échéance qui pourrait «être prolongée dans le cadre des mesures covid et des retards de chantier que cela a pu induire partout en Europe», espère-t-il. «La Région wallonne a interpellé la Commission dans ce sens.»