Le couple de loups August et Noëlla a eu quatre louveteaux. L’annonce a été faite mardi par l’Agence flamande pour la Nature et les Forêts (Agentschap Natuur en Bos – ANB).

Les louveteaux ont été filmés par des caméras de surveillance de la faune à proximité de la tanière.

«C’est un moment historique pour le patrimoine naturel en Flandre», a réagi la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir, qui a rebaptisé les quatre petits ont déjà été rebaptisés ‘Daltons du Bosland’. «C’est la première fois depuis 150 ans que les loups assurent une descendance dans notre pays. Cela fait chaud au cœur de voir les images de ces quatre petits».

Na meer dan 150 jaar verwelkomen we deze vier(!) kleine boefjes: de Bosland Daltons. 🐺



Selon l’ANB, la meute se porte bien et les louveteaux quittent progressivement le nid pour parcourir de petites distances. «Cela demande beaucoup d’énergie, surtout pour les parents, qui font maintenant tout ce qu’ils peuvent pour fournir à leurs petits la nourriture nécessaire. C’est pourquoi il est hors de question de les déranger», avertit l’agence.

«Nous empêcherons toute perturbation du territoire des loups en renforçant les contrôles de la police, des gardes forestiers et de la cellule Inspection», a déclaré le porte-parole de l’ANB, en soulignant l’importance historique de l’arrivée des louveteaux. «Cela fait 150 ans pour la Belgique, et même 200 ans pour la Flandre, qu’il n’y a plus eu de meute rôdant dans nos contrées. Nous sommes satisfaits des premières images des animaux. Nous savions depuis longtemps que des petits étaient nés mais nous n’avions que des empreintes sur le sol, ce qui ne nous permettait pas de connaître leur nombre. Les images montrent que les louveteaux, qui apprendront à chasser à partir de septembre, explorent maintenant le terrain».