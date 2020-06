Le premier village de vacances «CO2 neutre» de Belgique: 150 maisons passives sur le site de Mambaye

Le premier village de vacances neutre en CO2 de Belgique va voir le jour, sur le site du domaine de Mambaye, à Spa, a indiqué mercredi le groupe spadois IDM, à l’origine du projet, dans un communiqué de presse.

Le bureau d’architecture A2M, implanté à New York, Bruxelles et Lisbonne, a été désigné pour concevoir ce village neutre en CO2.

Concrètement, il sera constitué de 150 petites maisons passives d’une capacité de 4 à 12 personnes et s’intégrera dans le paysage verdoyant du site de Mambaye, avec vue sur deux châteaux spadois.

Des aménagements favoriseront les déplacements à pieds, à vélo ou en véhicule électrique au sein du village. Une réflexion est menée afin de promouvoir des solutions de mobilité douce en direction du centre historique de Spa, qui se situe à moins de 15 minutes à pied.

Des activités seront proposées aux voyageurs en partenariat avec des prestataires touristiques locaux. Le projet, qui vise une clientèle belge, néerlandaise, allemande et française, permettra la création de 50 emplois et devrait générer des recettes financières directes et indirectes de l’ordre de deux millions d’euros pour la Ville de Spa et la région, indique le communiqué.

L’esquisse en relief du projet -

Les remarques formulées par les riverains lors l’enquête publique ont été prises en compte. Alors que le projet prévoyait un établissement hôtelier de 80 chambres, le groupe IDM a abandonné complètement ce volet, au profit de petites maisons. L’accès au village se fera par des itinéraires minimisant la traversée de Spa et des quartiers résidentiels. Les riverains seront invités à la présentation de l’avant-projet du village vacances, dans les prochaines semaines.