Conseil national de sécurité: suivez l’annonce des nouvelles mesures en direct vidéo dès 14h

Le port obligatoire du masque dans les magasins est sur la table du Conseil national de sécurité (CNS) ce mercredi matin. La question divise les experts, qui y sont favorables, et le monde politique, plus réticent à l’idée de faire un pas en arrière.

Après près de quatre heures de réunion, la Première ministre a annoncé sur Twitter que la conférence de presse annonçant les nouvelles mesures de déconfinement se tiendrait à 14h.

Le CNS devait notamment se pencher sur le port du masque et l’élargissement de la bulle de dix personnes. La réouverture sous conditions des piscines, des salles de spectacle et des salles de cinéma, entre autres, faisait également partie de l’ordre du jour.

Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, les marchés de plus de 50 échoppes seront autorisés. De son côté, la RTBF annonce que la bulle sociale sera élargie à 15 personnes.

Le port du masque obligatoire divise experts et monde politique

Lors de cette conférence de presse, on devrait donc en savoir plus sur les mesures concernant le port du masque. Sera-t-il obligatoire ou non dans les commerces?

«C’est un débat qu’on doit avoir mais il faut être clair aussi avec les citoyens et ne pas toujours revenir en arrière. Par ailleurs, si c’est pour avoir une obligation sans sanction et sans contrôle, ça n’a pas beaucoup de sens», a ainsi souligné le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), à son arrivée au Palais d’Egmont.

«Ce n’est pas le bon moment», a de son côté estimé le vice-Premier ministre et ministre du Budget, David Clarinval (MR).

«Je n’ai entendu aucun élément selon lequel nous irions dans ce sens mais au CNS, tout est possible et le débat doit être mené», a ajouté le ministre libéral en charge des Classes moyennes et des Indépendants, Denis Ducarme.

Bulle sociale élargie et marchés à plus de 50 échoppes?

Ce dernier entend également débattre de la prolongation des heures d’ouverture de l’horeca et de l’élargissement des marchés. «Je plaide pour la suppression de la limitation des marchés à 50 échoppes car on voit que ça se passe bien. Nous voulons donc voir, avec les autorités locales, si elles peuvent assurer les mesures de sécurité», a-t-il expliqué.

Tout le monde est pour l’élargissement de cette bulle mais nous devons écouter les experts

Enfin, l’extension de la bulle sociale des dix personnes sera elle aussi au centre des discussions. «Tout le monde est pour l’élargissement de cette bulle mais nous devons écouter les experts», a souligné à ce sujet Pierre-Yves Jeholet. «Je suis favorable à un déconfinement. Il faut éviter une crise économique et sociale après la crise sanitaire mais il faut en même temps rester prudent sur le volet santé publique. C’est tout l’équilibre que nous devons trouver», a-t-il conclu.