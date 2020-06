Coupure d’eau : le problème résolu en début d’après-midi

Au niveau de la commune de Héron, ce sont plus de 1000 ménages qui sont impactés. eda

Une rupture de canalisations à Seilles prive d'eau les habitants de Couthuin et d'une partie de Héron. Le problème devrait être résolu en début d'après-midi.

Cette nuit, une rupture de canalisations s’est produite au niveau de la rue Wanhériffe à Seilles (Andenne). « Le château d’eau s’est alors vidé et nous avons dû interrompre la distribution en eau », explique Benoit Moulin, le porte-parole de la SWDE. Un problème qui impacte la commune de Héron et principalement le village de Couthuin. « Nous avons constaté le souci vers 23h ce mardi soir », explique Eric Hautphenne, le bourgmestre.

100 ménages impactés

Au niveau de la commune de Héron, ce sont plus de 1000 ménages qui sont impactés. Mais la SWDE est à l’œuvre pour résoudre le problème. « Les travaux sont en cours et les réparations se passent bien. Ce qui va prendre le plus de temps, c’est d’enlever les poches d’air. Car comme le château d’eau s’est vidé, de l’air est rentré dans le réseau », précise Benoit Moulin.

Selon la Société Wallonne des Eaux, tout devrait être rentré dans l’ordre en début d’après-midi.