Euro 2004: l’improbable Grèce

Grâce à une rigueur défensive et un réalisme offensif à toute épreuve, la Grèce a forgé un exploit inimaginable au Portugal.

La Grèce a gagné l’Euro, la Grèce a gagné l’Euro, la Grèce a gagné l’Euro… Seize ans plus tard, il faut encore se le répéter pour y croire. Oui, en 2004, pour ce qui était seulement sa deuxième participation à une phase finale d’un championnat d’Europe, la Grèce a soulevé le trophée à la surprise générale. «L’une des victoires les plus remarquables de l’histoire du football», dira même l’ancien milieu de terrain Theodoros Zagorakis, élu meilleur joueur du tournoi.

Considéré aujourd’hui encore comme l’un des plus gros hold-up du football moderne, le sacre grec de 2004 ne peut cependant pas être dévalué. La réussite ne peut expliquer à elle seule une telle victoire. On ne bat pas la France, la République tchèque (très solide à l’époque) et deux fois le Portugal avec la chance comme seule cartouche.

«Nous n’avions que 12 ou 13 bons joueurs»

Quand on se replonge dans le parcours des Grecs dans cet Euro disputé au Portugal, on constate que l’efficacité et l’organisation ont été les clés de la réussite. Elles ont primé sur la qualité de jeu, c’est évident. Mais c’est tout aussi louable.

La tête pensante de cette stratégie était allemande: Otto Rehhagel. Nommé sélectionneur en 2001, il était réputé pour sa froideur, son pragmatisme, son sens du travail et du collectif. Voilà comment l’ancien entraîneur à succès du Werder Brême, du Bayern Munich puis de Kaiserslautern est parvenu à bâtir une équipe solide, bien que formée par des joueurs moyens comme Nikopolodis, Dellas, Fyssas, Katsouranis ou Zagorakis. «C’était une surprise totale. Nous n’avions que 12 ou 13 bons joueurs», dira plus tard le buteur Angelos Charisteas.

La marque de fabrique de la Grèce version Rehhagel: un bloc défensif bas (souvent à cinq), de l’organisation, de la solidarité, et une efficacité offensive qui doit suffire une seule fois. Car après tout, quand vous n’encaissez pas, marquer un but suffit.

Trois fois 1-0, trois fois de la tête

Après une victoire déjà étonnante lors du match d’ouverture face au Portugal (2-1), la Grèce partage face à l’Espagne (1-1) avant de s’incliner contre la Russie. C’est tout juste, mais quatre points suffisent à se hisser en quarts de finale, un stade que n’atteindront pas les Espagnols (4 points aussi), pas plus que l’Italie et l’Allemagne, troisièmes de leur groupe.

Forcément, à partir de la phase à élimination directe, les Grecs n’ont plus le droit à l’erreur. Les principes hyperdéfensifs de Rehhagel sont poussés à leur paroxysme. Défendre, ne pas encaisser, tenter d’aller marquer un petit but – souvent sur phases arrêtées grâce à la tête de Charisteas – et garer le bus. Bétonner. Tenir. Coûte que coûte. Et ça marche.

En quart de finale, la Grèce hérite pourtant d’un tout gros morceau: la France, championne du monde et d’Europe en titre. «Le coach nous l’avait dit: face à une si grande équipe, notre seule chance était de jouer avec courage, de lui montrer qu’on était déterminés. Après ce match, on s’est dit que tout était possible», reconnaîtra Charisteas, auteur de l’unique but du match (1-0, de la tête…). C’est le tournant du tournoi.

Décomplexée, la Grèce élimine ensuite la République tchèque (1-0 après prolongation, encore sur phase arrêtée).

En finale, les Grecs retrouvent le Portugal. La revanche du match d’ouverture, pense-t-on. Pour le coup, Rehhagel adapte légèrement sa tactique et les marquages individuels cadenassent les joueurs offensifs portugais, dont le jeune Cristiano Ronaldo (19 ans) aux cheveux peroxydés. Un nouveau but de Charisteas (une tête sur corner, évidemment) suffit au bonheur de tout un peuple. Merci, au revoir. La Grèce est entrée dans l’histoire. La Grèce a gagné l’Euro.¦