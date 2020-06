Bashir Abdi et Mo Farah tenteront de battre le record de l’heure au Mémorial Van Damme

La 44e édition du Mémorial Van Damme aura lieu comme prévu le 4 septembre prochain au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Pour cette édition particulière en raison de la pandémie de coronavirus, les organisateurs ont préparé un programme spécial avec le gratin de l’athlétisme mondial. Aux côtés de Bashir Abdi et Mo Farah qui tenteront de battre le record de l’heure, Nafissatou Thiam, Katarina Johnson-Thompson ou encore Mondo Duplantis seront également présents sur le tartan bruxellois.

«Pour cette édition particulière, nous voulons essayer de réaliser des performances hors du commun et battre un 15e record du monde sur la piste du stade Roi Baudouin», a précisé Cédric Van Brantegem, le directeur du meeting, lors d’une conférence de presse de lancement du meeting.

«En ce qui concerne le record de l’heure (détenu par Haile Gebreselassie avec 21.285 m, ndlr), nous aurons la chance d’avoir la présence de Mo Farah, double champion olympique sur 5.000 et 10.000 mètres, qui est le compagnon d’entraînement de Bashir Abdi. Nous tenterons également de battre le record de l’heure chez les femmes (détenu par Dire Tune avec 18.517m, ndlr.) avec les Ethiopiennes Ababel Yeshaneh et Genzebe Dibaba.»

Ces deux épreuves se dérouleront en même temps qu’un triathlon spécial (100 m haies, lancer du poids et saut en hauteur) dans lequel se défieront Nafi Thiam et Katarina Johnson-Thompson, la championne du monde en titre de l’hepthatlon. «Je suis contente que le Mémorial ait lieu. Cela donne un regain de motivation pour l’entraînement et je suis impatiente de pouvoir me tester», a déclaré Nafi Thiam dans une vidéo diffusée par les organisateurs.

Le saut à la perche sera également une épreuve à suivre avec la présence du prodige suédois Mondo Duplantis, détenteur du record du monde avec 6,18 m. «Le saut à la perche est un classique du meeting et nous sommes heureux de pouvoir compter sur la présence de Duplantis qui a battu deux fois le record du monde en début d’année», a ajouté Van Brantegem.

En ce qui concerne les autres Belges, les frères Borlée seront également de la partie et participeront au 200 m. Jonathan, Kevin et Dylan seront également chacun capitaine d’une équipe de relais mixte 4x400 m auquel participeront les Belgian Cheetahs, l’équipe féminine belge de relais 4x400 m. Ben Broeders et Arnaud Arts seront également présents pour le saut à la perche.

Exceptionnellement, cette 44e édition du meeting bruxellois ne comportera pas de lancers et le programme devrait être encore complété dans les prochaines semaines. «Nous espérons encore attirer de grands athlètes internationaux», a conclu Cédric Van Brantegem.