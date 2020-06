Un audit l’assure: la structure de Bruxelles Propreté est à revoir en profondeur

L’Agence Bruxelles Propreté souffre d’un manque de vision, de gestion du changement et de l’innovation. Son cadre organique n’est rempli qu’à 70% et un cinquième des fonctions d’encadrement est manquant, relève un audit réalisé sur la structure de l’agence Bruxelles Propreté à la demande du gouvernement bruxellois.

Il ressort également des conclusions de ce travail effectué par Ernst&Youg que la multiplicité des filiales, les mouvements en-cours au niveau de l’actionnariat de certaines d’entre elles, les différences de statuts, leurs organisations financières propres, etc. engendrent une complexité au niveau de leur gouvernance.

L’audit est un des trois sollicités par le gouvernement bruxellois, aux côtés de celui - pas encore achevé - qui concerne le personnel et d’un autre organisé sur la comptabilité analytique de l’agence.

Il pointe aussi du doigt la nécessité de revoir complètement la stratégie de développement de l’informatique (IT). La stratégie de développement du parc automobile de quelque 830 véhicules «gagnerait à être davantage structurée», tandis que les infrastructures de l’agence -12sites d’exploitation; un siège social; et cinq recyparks - sont qualifiées de vétustes et peu adaptées à ses besoins», nécessitant «un plan de renouvellement évalué à 200 millions d’euros sur dix ans.

Manquements en termes de gestion

Autres points mis en exergue par l’audit: les ressources humaines ne mettent pas assez l’accent sur la gestion du capital humain, la communication interne et externe est jugée peu performante et il n’y a pas de stratégie commerciale à l’agence.

Enfin, les dépenses en investissement sont jugées relativement basses, soit 9% du budget de l’ABP.

Un plan quinquennal

Pour Ernst&Young, «la transformation de l’Agence doit s’inscrire dans un plan à cinq ans et faire l’objet d’un accompagnement et d’un pilotage très stricts ainsi que d’une stratégie de gestion du changement qui placent le personnel et les services offerts aux citoyens au cœur de la réflexion». Cela nécessitera «la mobilisation de moyens supplémentaires» «principalement des ressources humaines au travers de l’engagement d’une quinzaine de nouveaux profils (fonctions de direction et spécialistes/experts)».

En outre, «la réorganisation de certains services, et plus particulièrement l’IT, mais également l’exécution des plans infrastructures ou charroi seront synonymes d’investissements supplémentaires dans les mois et années à venir».

Toujours en cours

L’audit du personnel est toujours en cours en raison du report de la phase d’observations de terrain en raison de la phase de confinement liée à la pandémie de Covid-19.

Il en ressort toutefois dès à présent que l’augmentation de 20% du personnel opérationnel du processus primaire (collecte des déchets, balayages, ...), n’a pas été accompagné d’une hausse du personnel des services de support du centre administratif.

«Bruxelles Propreté manque également de culture interne axée sur l’efficacité et la qualité»... «Il demeure au sein de l’agence un raisonnement davantage en termes de statuts et de niveaux de salaire qu’en termes de fonctions».

Pour ce qui concerne le managment, les auditeurs recommandent «de constituer un comité de direction à un maximum de six personnes (actuellement 13) et de prévoir au moins un représentant des services opérationnels, RH et finances.