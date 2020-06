Trois ex-agents de la police d’Anvers condamnés à des peines de prison

Le tribunal correctionnel d’Anvers a condamné mardi trois anciens agents de la police anversoise à des amendes et des peines de prison allant jusqu’à quarante mois avec sursis pour vol avec violence et racisme. Trois autres agents ont été acquittés.

Les six inspecteurs de police avaient été interpellés par leurs propres collègues au printemps 2016 après des mois d’enquête menée par le service de contrôle interne de la police.

À l’origine d’une telle investigation: une plainte concernant une perquisition illégale survenue le 8 juin 2015 dans une maison de la Huybrechtstraat à Anvers. Plusieurs agents de police y avaient pénétré sans mandat de perquisition. Les policiers avaient ensuite volé 1.170 euros aux habitants et avaient saccagé l’habitation. Les inspecteurs présents le jour des faits ne portaient pas de plaquette nominative mais le système de suivi et de traçabilité des combis avait permis de retrouver qui se trouvait sur place.

L’enquête a par ailleurs révélé d’autres méfaits survenus durant la période 2015-2016. Ainsi, les policiers ont interpellé à plusieurs reprises des migrants en situation illégale et leur ont volé leur argent alors qu’ils se trouvaient dans des endroits reculés de la métropole. Les fonctionnaires ont dérobé des sommes allant jusqu’à 2.700 euros.

Les six inspecteurs ont contesté la plupart des accusations. Un certain nombre de faits concernant les migrants n’ont pas pu être prouvés. L’enquête n’a ainsi pas mis au jour qui était «le Polonais», le surnom donné par les migrants au flic le plus violent. Par ailleurs, les descriptions personnelles variaient d’un témoignage à l’autre et plusieurs personnes étaient identifiées comme «le Polonais» sur les photos ou lors des interrogatoires.

Le tribunal a également pris en compte la grande attention médiatique suscitée par l’affaire. Des photos des prévenus ont par exemple été publiées, sans qu’ils aient pour autant été rendus méconnaissables du grand public. Le lieu où les migrants ont été dépouillés a également été rapporté par la presse. Par conséquent, les déclarations des victimes qui n’étaient pas étayées par des preuves objectives du dossier pénal ont été écartées.

Le tribunal correctionnel d’Anvers a acquitté mardi trois des six prévenus. Ces derniers avaient été suspendus en attente de leur procès. Ils peuvent donc désormais reprendre du service.

Tom D.J. (39 ans), qui avait été licencié dans le cadre d’une autre affaire, a pour sa part été condamné à 30 mois de prison, dont la moitié avec sursis, et à une amende de 3.000 euros pour deux vols avec violence, acte de racisme et abus de pouvoir.

Besart B. (30 ans), qui avait démissionné, et Nick C. (28 ans), suspendu, ont été condamnés à 40 mois de prison, dont la moitié avec sursis, et à une amende de 4.500 euros pour deux vols violents, trois actes de racisme, la perquisition illégale et les vols connexes, la falsification d’un procès-verbal, abus de pouvoir, violation du secret professionnel et privation arbitraire de liberté. Ils ont également été reconnus coupables de discrimination en tant que fonctionnaires publics dans l’exercice de leur fonction.

Le tribunal a jugé les faits très graves. «La confiance du public dans les services de police a été sérieusement entamée. En ciblant des personnes en situation précaire, les prévenus ont manifestement abusé de leur position dominante et espéraient assurer leur impunité.»

Unia, le centre interfédéral pour l’égalité des chances, qui s’était constitué partie civile pour plusieurs faits, a reçu 1.000 euros de dommages et intérêts. Quatre victimes ont quant à elles reçu un total de 597 euros.

«Condamner des agents de police anversois pour mauvais traitement et discrimination est un bon signal», a réagi Unia dans un communiqué. «Le juge a tranché: les violences graves contre les personnes les plus faibles de la société ne peuvent pas être tolérées», explique Patrick Charlier, directeur d’Unia. «Les agents ont ciblé des migrants sans papiers, mais aussi un travailleur du sexe homosexuel», a-t-il poursuivi. «Nous trouvons ces faits particulièrement répréhensibles. Les citoyens sont en droit d’attendre de la part de policiers qu’ils se comportent et agissent de manière correcte. Les victimes sont des personnes en situation de grande vulnérabilité, qui ont plus de difficultés pour défendre leurs droits», a-t-il encore déclaré.